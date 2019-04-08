Зеленский: Дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что дебаты с действующим президентом Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Об этом он заявил 8 апреля во время видеообращения в Facebook.

"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Петром Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос. Например, когда начнутся посадки? Почему Свинарчуки не за решеткой?", - сказал Зеленский.

Он выразил мнение, что "у народа Украины за 5 лет (собралось – ред.) очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать".

"Но я могу. От вашего имени. Поэтому пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", - подытожил Зеленский.

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Напомним: