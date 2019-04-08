Зеленский: Дебаты с Порошенко будут 19 апреля на "Олимпийском"
Понедельник, 8 апреля 2019, 11:49
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявляет, что дебаты с действующим президентом Петром Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".
Об этом он заявил 8 апреля во время видеообращения в Facebook.
"19 апреля на НСК "Олимпийский" состоятся мои дебаты с Петром Порошенко, где я смогу задать ему любой вопрос. Например, когда начнутся посадки? Почему Свинарчуки не за решеткой?", - сказал Зеленский.
Он выразил мнение, что "у народа Украины за 5 лет (собралось – ред.) очень много вопросов к Порошенко, которые вы не можете ему задать".
"Но я могу. От вашего имени. Поэтому пишите в комментарии, какой вопрос именно ты хочешь задать Порошенко", - подытожил Зеленский.
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Напомним:
- Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Общественного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет". Она сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, одержали победу Владимир Зеленский (немного больше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе"Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал кандидата Владимира Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
Украинская правда