В "Общественном" назвали стоимость дебатов на стадионе

Председатель правления НОТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на НСК "Олимпийский" ориентировочно могут стоить 6 миллионов гривен.

Об этом он сказал журналистам в понедельник.

По его словам, ранее в СМИ была озвучена приблизительная сумма в один миллион, но после того, как все подсчитали, стоимость вероятных дебатов на стадионе увеличилась почти до 6 миллионов (грн - ред.).

"Основные вещи - это аренда стадиона. Его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы все это устроить и построить там сцену. Далее зависит от самих сцен, где будет их расположение, какие экраны там будут, освещение, озвучивание и так далее. Вместе все это потянуло примерно на 6 млн", - рассказал Аласания.

Вместе с тем, он отметил, что, если будет доказано, что дебаты на стадионе - это политическая агитация, то придется еще платить телеканалам за трансляцию согласно прайсам.

"Это отдельные суммы, которые я посчитать не могу. В ЦИК лежат эти прайсы, они неизменны уже и дополнительно это может быть еще 6 миллионов", - сказал глава НОТУ.

Аласания добавил, что если один из кандидатов на дебаты не явится, то сумма может несколько уменьшиться, но время на дебаты все равно придется потратить, поэтому как таковой экономии не получится.

На вопрос журналистов о вероятной продаже билетов на дебаты кандидатов в президенты, он ответил, что сама идея выглядит смешно, но теоретически это мог бы делать стадион.

При этом он добавил, что по его собственным, персональным ощущением, дебаты все же состоятся в студии Общественного, а не на стадионе.

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Напомним: