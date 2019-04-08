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Аласания: Я не дам сделать "Суспильне" крайним

Понедельник, 8 апреля 2019, 18:43

Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.

Об этом в комментарии УП заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

"Они обратились в штаб Порошенко и предлагают 19 апреля, в 19.00 начать дебаты на стадионе. Я думаю, что это не будут официальные дебаты. Завтра вы услышите позицию ЦИК и НТКУ – официальные дебаты могут быть только здесь, в этом месте, в "Карандаше" в то же время", - отметил Аласания.

Он также отметил, что во вторник НСТУ и ЦИК дадут официальное объяснение о месте проведения дебатов.

"Мы можем это сделать (провести дебаты на НСК "Олимпийском"), но это не будут официальные дебаты. Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты - это исключительно то, что прописано в законе", - подчеркнул Аласания.

На уточнение, встречались ли уже представители НСТУ с членами штаба Петра Порошенко, Аласания ответил: "Мы постоянно в телефонных переговорах и постоянно информация меняется".

"Моя позиция четкая: я не дам сделать из "Суспильного" крайнего и виноватого, из-за того что дебаты не состоялись", - добавил председатель правления НСТУ.

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Напомним:

  • Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.
  • Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспильного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла.
  • В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
  • Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
  • Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
  • Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019дебаты
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