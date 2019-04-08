Аласания: Я не дам сделать "Суспильне" крайним

Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.

Об этом в комментарии УП заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.

"Они обратились в штаб Порошенко и предлагают 19 апреля, в 19.00 начать дебаты на стадионе. Я думаю, что это не будут официальные дебаты. Завтра вы услышите позицию ЦИК и НТКУ – официальные дебаты могут быть только здесь, в этом месте, в "Карандаше" в то же время", - отметил Аласания.

Он также отметил, что во вторник НСТУ и ЦИК дадут официальное объяснение о месте проведения дебатов.

"Мы можем это сделать (провести дебаты на НСК "Олимпийском"), но это не будут официальные дебаты. Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты - это исключительно то, что прописано в законе", - подчеркнул Аласания.

На уточнение, встречались ли уже представители НСТУ с членами штаба Петра Порошенко, Аласания ответил: "Мы постоянно в телефонных переговорах и постоянно информация меняется".

"Моя позиция четкая: я не дам сделать из "Суспильного" крайнего и виноватого, из-за того что дебаты не состоялись", - добавил председатель правления НСТУ.

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Напомним: