Аласания: Я не дам сделать "Суспильне" крайним
Представители штаба Владимира Зеленского предложили НСТУ провести дебаты перед вторым туром на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19 часов.
Об этом в комментарии УП заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания.
"Они обратились в штаб Порошенко и предлагают 19 апреля, в 19.00 начать дебаты на стадионе. Я думаю, что это не будут официальные дебаты. Завтра вы услышите позицию ЦИК и НТКУ – официальные дебаты могут быть только здесь, в этом месте, в "Карандаше" в то же время", - отметил Аласания.
Он также отметил, что во вторник НСТУ и ЦИК дадут официальное объяснение о месте проведения дебатов.
"Мы можем это сделать (провести дебаты на НСК "Олимпийском"), но это не будут официальные дебаты. Мы готовы к любым вариантам. Но не называйте их дебатами. Дебаты - это исключительно то, что прописано в законе", - подчеркнул Аласания.
На уточнение, встречались ли уже представители НСТУ с членами штаба Петра Порошенко, Аласания ответил: "Мы постоянно в телефонных переговорах и постоянно информация меняется".
"Моя позиция четкая: я не дам сделать из "Суспильного" крайнего и виноватого, из-за того что дебаты не состоялись", - добавил председатель правления НСТУ.
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Напомним:
- Аласания заявил, что ориентировочная стоимость дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может стоить ориентировочно 6 миллионов гривен.
- Перед первым туром президентских выборов Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко отказались прийти на дебаты в эфире "Суспильного", однако затем Тимошенко показательно пришла на ток-шоу "Обратный отсчет", - сказала короткую речь и ушла.
- В первом туре выборов, состоявшихся 31 марта, победу одержали Владимир Зеленский (свыше 30% голосов) и Петр Порошенко (чуть меньше 16%).
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов в президенты, которые пройдут во второй тур выборов (состоится 21 апреля), принять участие в дебатах.
- Действующий президент Петр Порошенко заявил, что готов принять участие в дебатах с Владимиром Зеленским.
- Зеленский призвал Порошенко провести дебаты на стадионе "Олимпийский", тот согласился.
- Позже Порошенко призвал Зеленского прийти на дебаты на Олимпийский стадион 14 апреля.
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