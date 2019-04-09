"Гибридная агитация" Порошенко не указал, за какую именно рекламу платил
За 2018 год президент Петр Порошенко задекларировал 122 миллионов гривен расходов на рекламу.
В декларации не конкретизировано, на какую именно рекламу Порошенко платил – за телерекламу, наружную или рекламу в соцсетях, отмечает Движение "Честно".
По подсчетам движения, только на телерекламу Порошенко должен был бы потратить 175 миллионов гривен – больше других кандидатов в президенты.
Рекламную кампанию на телевидении действующий гарант Конституции активизировал еще в начале весны 2018 года. Как достижения Порошенко выставляли внешнеполитические достижения и реформы, произошедшие в стране за последние годы.
В конце марта транслировали ролики об изменениях в образовании, культуре и армии. В них не упоминали Порошенко, но лозунги об укреплении армии и содействии утверждению украинского языка позже стали частью его президентской кампании.
Лозунг "Армия! Язык! Вера!" популяризировали через социальную рекламу и соцсети. На телевидении он появился в августе 2018 года: его внедряли через рейтинговые и лояльные к Порошенко каналы по типу "Прямого".
Наружную рекламу Порошенко в первой половине 2018 года, как выяснили в "Честно", размещали местные органы власти, а следовательно, финансировали налогоплательщики.
Декларация Порошенко не позволяет определить, кому именно он платил за рекламу.
В Администрации президента еще в августе 2018 пообещали, что Порошенко отразит в своей декларации расходы на рекламу.
8 апреля Движение "Честно" направил в Администрацию президента запрос с просьбой конкретизировать эти расходы – и ждет ответа на него.
Напомним: