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"Гибридная агитация" Порошенко не указал, за какую именно рекламу платил

Вторник, 9 апреля 2019, 10:30
Гибридная агитация Порошенко не указал, за какую именно рекламу платил

За 2018 год президент Петр Порошенко задекларировал 122 миллионов гривен расходов на рекламу.

В декларации не конкретизировано, на какую именно рекламу Порошенко платил – за телерекламу, наружную или рекламу в соцсетях, отмечает Движение "Честно".

По подсчетам движения, только на телерекламу Порошенко должен был бы потратить 175 миллионов гривен – больше других кандидатов в президенты.

Рекламную кампанию на телевидении действующий гарант Конституции активизировал еще в начале весны 2018 года. Как достижения Порошенко выставляли внешнеполитические достижения и реформы, произошедшие в стране за последние годы.

В конце марта транслировали ролики об изменениях в образовании, культуре и армии. В них не упоминали Порошенко, но лозунги об укреплении армии и содействии утверждению украинского языка позже стали частью его президентской кампании.

Лозунг "Армия! Язык! Вера!" популяризировали через социальную рекламу и соцсети. На телевидении он появился в августе 2018 года: его внедряли через рейтинговые и лояльные к Порошенко каналы по типу "Прямого".

Наружную рекламу Порошенко в первой половине 2018 года, как выяснили в "Честно", размещали местные органы власти, а следовательно, финансировали налогоплательщики.

Декларация Порошенко не позволяет определить, кому именно он платил за рекламу.

В Администрации президента еще в августе 2018 пообещали, что Порошенко отразит в своей декларации расходы на рекламу.

8 апреля Движение "Честно" направил в Администрацию президента запрос с просьбой конкретизировать эти расходы – и ждет ответа на него.

Напомним:

  • Среди кандидатов в президенты больше в свой избирательный фонд перечислил Порошенко – 415 миллионов гривен – это рекорд в истории президентских выборов в Украине.
  • Шоумен и актер, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский отказался подать декларацию за 2018 год, несмотря на призывы "Честно".

обновлено

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Темы: Порошенкодекларациивыборы президента 2019реклама
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