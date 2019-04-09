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Еще одна жертва поджога травы: спасатели призывают к здравому смыслу

Вторник, 9 апреля 2019, 13:12
Еще одна жертва поджога травы: спасатели призывают к здравому смыслу
Укринформ

В результате пожаров в природных экосистемах на Харьковщине за минувшие сутки погиб человек, повреждены 8 зданий.

Об этом сообщает 9 апреля пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

 

"За прошедшие сутки подразделения Службы спасения 86 раз привлекались к ликвидации пожаров, связанных с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора. Их общая площадь составила около 20 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожары привели к уничтожению или повреждению 2 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, гаража, 2 заборов, а самое главное – один из них унес жизнь человека, который оказался в огненном эпицентре.

Кроме того, огонь от горящей травы в одном из случаев повредил кабели мобильной связи.

Спасатели отмечают, что негативная тенденция массового сожжения гражданами мусора и сухой травы вопреки требованиям правил пожарной и экологической безопасности сохраняется.

 

ГСЧС в который раз обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

 

Также спасатели призывают всех неравнодушных: "Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101".

 

Напомним:

  • 7 апреля на Житомирщине из-за самовольного поджога погибли пожилые супруги: женщина умерла от ожогов на месте, ее муж 82-летний дедушка - в больнице.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиепожар
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