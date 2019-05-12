Совет судей планирует мониторинг Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание
В Совете судей рассматривают возможность проведения мониторингового визита в Окружной админсуд Киева, чтобы выяснить вопросы, связанные с обеспечением нормальной работы этого учреждения.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета судей Украины.
"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связаних с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.
Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.
"Проходить или не проходить квалификационное оценивание решает каждый судья самостоятельно, но непрохождение такого оценивания приводит к последствиям, предусмотренных законом.
Отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности", - заявили в Совете судей.
Напомним:
- 34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.
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