Совет судей планирует мониторинг Окружного админсуда Киева из-за неявки судей на оценивание

В Совете судей рассматривают возможность проведения мониторингового визита в Окружной админсуд Киева, чтобы выяснить вопросы, связанные с обеспечением нормальной работы этого учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета судей Украины.

"Совет судей Украины рассматривает возможность осуществления мониторингового визита в Окружной административный суд города Киева для выяснения вопросов, связаних с обеспечением нормальной работы этого судебного учреждения.

Представители Совета судей Украины должны составить объективную оценку сложившейся ситуации и сообщить свое мнение общественности", - говорится в сообщении.

"Проходить или не проходить квалификационное оценивание решает каждый судья самостоятельно, но непрохождение такого оценивания приводит к последствиям, предусмотренных законом.

Отказ судьи от такого оценивания является основанием для увольнения судьи с должности", - заявили в Совете судей.

Напомним: