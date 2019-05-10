34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен: все заболели

34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на члена ВККС, секретаря палаты по вопросам добора и публичной службы Михаила Макарчука.

"7 судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни", - рассказал Макарчук.

Он добавил, что Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки.

"Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - сказал Макарчук, добавив, что судьи Окружного админсуда Киева должны пройти тестирование в ВККС 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное тестирование, накануне обнародовал в Facebook член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

В ответе ВККС также отмечалось, что после заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое президент Петр Порошенко созвал в ответ на признание незаконной национализации Приватбанка (на этом заседании одним из решений СНБО было обращение к судейской комиссии немедленно провести оценку коллегии судей – Игоря Качура, Владимира Келеберды и Виталия Амельохина,– которая вынесла решение по Приватбанку), никаких поручений в ВККС не поступало.

"Я не помню, чтобы мы получали какие-либо обращения. Мне о таком неизвестно. Запланированное оценивание судей планировались независимо от их решений и заседаний СНБО ", - подтвердил это Макарчук.



Напомним: