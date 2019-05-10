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34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен: все заболели

Пятница, 10 мая 2019, 17:05
34 судьи Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен: все заболели

34 судьи Окружного админсуда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию Приватбанка, не явились на обязательное квалификационное оценивание, потому что якобы заболели.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на члена ВККС, секретаря палаты по вопросам добора и публичной службы Михаила Макарчука.

"7 судей пришли, 34 – нет. Неявка на оценивание без уважительных причин является основанием для увольнения судьи. Однако комиссия выяснила, что произошло с этими судьями. Они все в один день заболели и прислали нам 34 справки о болезни", - рассказал Макарчук.

Он добавил, что Высшая квалификационная комиссия не вправе опровергать или проверять медицинские справки.

"Поэтому такая причина является уважительной, и для этих судей назначен новый день сдачи экзамена", - сказал Макарчук, добавив, что судьи Окружного админсуда Киева должны пройти тестирование в ВККС 21 мая.

Перечень судей, которые не пришли на квалификационное тестирование, накануне обнародовал в Facebook член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

В ответе ВККС также отмечалось, что после заседания Совета нацбезопасности и обороны, которое президент Петр Порошенко созвал в ответ на признание незаконной национализации Приватбанка (на этом заседании одним из решений СНБО было обращение к судейской комиссии немедленно провести оценку коллегии судей – Игоря Качура, Владимира Келеберды и Виталия Амельохина,– которая вынесла решение по Приватбанку), никаких поручений в ВККС не поступало.

"Я не помню, чтобы мы получали какие-либо обращения. Мне о таком неизвестно. Запланированное оценивание судей планировались независимо от их решений и заседаний СНБО ", - подтвердил это Макарчук.


Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.
  • Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.
  • Порошенко заявил, что авантюра с возвращением "Приватбанка" олигарху Игорю Коломойскому угрожает Украине дефолтом и экономическим кризисом.
  • Премьер-министр Владимир Гройсман уверен, что решение о признании национализации Приватбанка незаконной будет обжаловано.
  • Европейский союз официально присоединился к международным партнерам, США и ЕБРР, по поддержке Украины в деле Приватбанка.
  • Президент из-за решения суда экстренно созвал совещание в СНБО, где поручил провести квалификационное оценивание судей и объяснить решение по "Привату" миру.
  • В команде кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, которого связывают с миллиардером Игорем Коломойским, отреагировали на решение суда, сказав, что "судебная реформа имени Порошенко в действии".
  • Сам Зеленский заявил, что будет стоять на защите украинцев в вопросе Приватбанка, что этот государственный банк будет стабильным, и все будет хорошо.
  • Коломойский утверждает, что цель национализации "Приватбанка" заключалась в том, что Порошенко хотел стать акционером телеканала "1+1".

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Темы: судПриват
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