Команда Зеленского не хочет втягиваться во внутренний конфликт США - WP

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Воскресенье, 12 мая 2019, 12:33

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского не хочет быть втянутой во внутренней политический конфликт в США.

Об этом пишет в воскресенье The Washington Post, ссылаясь на людей из окружения Зеленского.

"Пока президент Трамп и его ближайшее окружение становятся все более сосредоточенными на Украине как на потенциальной стороннице Джо Байдена и других демократов, новоизбранная украинская власть в Киеве посылает свой сигнал: оставьте нас в покое", - говорится в тексте.

Отмечается, что сторонники Зеленского в субботу заявили изданию о своих опасениях быть втянутыми во внутренний политический конфликт в США, потенциально за счет Украины.

"Это точно не наша война. Мы должны держаться подальше от этого, насколько возможно", - сказал близкий к Зеленскому человек на условиях анонимности.

По его словам, Зеленский исключает использование политического давления на правоохранительные органы Украины для достижения каких-либо целей Белого дома.

Издание отмечает, что Зеленский публично не комментировал возможный визит в Украину персонального адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который впоследствии был отменен, и не понятно, действительно ли встреча планировалась.

Близкий к Зеленскому человек сказал, что по официальным каналам запроса о такой встрече не поступало.

"Ни Владимир, ни люди из его окружения не является врагами Америки или ее президента. Однозначно, ни один из них не является (врагом - ред.). Мы не хотим, чтобы все сводилось к таким обвинениям", - подчеркнул источник.

Напомним:

  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко. 
  • Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

Украинская правда

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Темы: Зеленский США


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