Луценко назвал Лещенко скунсом и говорит, что ему светит подозрение
Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что нардепу Сергею Лещенко могут объявить о подозрении за разглашение данных досудебного следствия в его публикациях о так называемой черной кассе Януковича.
Об этом он сказал на брифинге 14 мая.
"Лещенко будет вызван к следователям и, вероятно, ему будет вручено подозрение за разглашение данных следствия по делу так называемой "черной кассы Януковича", которая привела к вмешательству в американские выборы с украинской территории", - сказал он.
"Журналисты не несут ответственности за разглашение материалов, но господин Лещенко как народный депутат, точно понесет. Или он укажет, кто ему слил информацию, или будет отвечать самостоятельно", - добавил Луценко.
Он назвал Лещенко "политическим скунсом", который вместе с Артемом Сытником влиял на выборы в США в 2016 году, когда публиковал информацию о так называемой "амбарной книге Януковича".
"В мире есть такое животное, которое называется скунс. Оно известно не умственными способностями, а тем, что может испортить воздух настолько, что вокруг него не остается возможности быть никому из нормальных людей. Сергей Лещенко является именно таким примером такого политического скунса", - сказал Луценко.
По его словам, сегодня Лещенко пытается перевести стрелки на него.
"Не я толкал Лещенко воевать с Трампом, не я намекал ему, чтобы он говорил только о Манафорте, но забыл сказать, что в списках "черной кассы" есть и другой американец Крейг, приближенный к другой политической партии США. Сергей Лещенко и те, кто его поддержал, часто на небезоплатной основе со стороны американского посольства в Украине, раздували этот скандал, пытаясь помочь одному из кандидатов на пост президента США в 2016 году", - сказал Луценко.
Генпрокурор рассказал, что он, когда пришел в офис ГПУ и знакомился со многими делами, то обратил внимание на дело бывшего министра правительства Януковиче Николая Злочевского и его фирму Burisma Holdings.
"По этому делу было 11 производств, но они сводились к трем вопросам: незаконные решения министерства природных ресурсов, которые выдавали решения на добычу газа фирмам Злочевского, отмывание грязных денег, неуплата налогов в особо крупных размерах фирмами, конечным бенефициаром которых был Злочевский", - рассказал Луценко.
Он добавил, что эти дела в декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал в НАБУ и САП, но САП и НАБУ не хотели проводить следствие, поэтому дело о предполагаемом отмывании средств и неуплате налогов вернули в ГПУ, а два других оставили себе и потом закрыли.
"Это дело было ключевым вопросом, с которым ко мне обратились средства массовой информации США и которым я дал интервью. Мои ответы были полными и честными. Я не буду следовать примеру Сытника, который использует уголовные производства в поддержку той или иной политической силы в США. А действия Лещенко и других скунсов, которые втягивают уже избранного президента Зеленского в это противостояние, считаю недопустимыми", - сказал Луценко.
Он добавил, что несколько месяцев назад дело Злочевского восстановили и именно в рамках этого расследования вызовут Лещенко к следователям.
Напомним:
- 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
- В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
- Позже народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
- Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
- В январе 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.
- Осенью 2016 года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске экс-министра.
- Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.
- Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.
- Персональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, заявлял, что бывший вице-президент США Джо Байден, который сейчас лидирует в рейтинге демократов-кандидатов в президенты страны, неправомерно давил на президента Украины Петра Порошенко и парламент страны в марте 2016 года, требуя уволить генпрокурора Виктора Шокина.
- В то же время сын Байдена, Хантер, был членом правления украинской газовой компании Burisma Holdings, которой владел олигарх Николай Злочевский, действия которой расследовались тем самым прокурором.