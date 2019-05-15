Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что за предстоятелем ПЦУ Епифанием может кто-то стоять.

Об этом он сказал на пресс-конференции 15 мая.

Говоря о нарушениях договоренностей между ним и Епифанием, он заявил, что их суть заключается в том, что он как патриарх должен управлять Украинской церковью на территории Украины, а Епифаний его до этого не допускает и даже ничего не согласовывает с ним.

"Он от этого отказался и руководит сам. Не только патриарха не допускает, а и не согласовывает ничего. Даже на первом синоде поставили вопрос о том, чтобы меня вообще на покой отправить", - сказал Филарет.

На вопрос, почему его не допускают к управлению церковью, патриарх сказал:

"Хотите знать правду? Или просто ответ? Правда заключается в том, что не он управляет, а им управляют", - сказал Филарет.

"И он мне прямо сказал: "Не все от меня зависит". Если ты предстоятель, то почему от тебя не все зависит? Значит, есть какие-то силы, которые выше тебя, и они хотят не то, что ты хочешь, и поэтому ты говоришь: "Не все от меня зависит", - сказал Филарет.

При этом он не ответил, кто именно давит на Епфания, или руководит им.

"Не скажу вам. Он не сказал (о том, кто его ограничивает – ред.). Он сказал: "Не все от меня зависит, но от кого (зависит – ред.) не сказал", - добавил Филарет.

Все это он назвал давлением него и отметил, что подобное было не один раз.

"Такое давление в своей истории, своей жизни за 60 лет священства я не раз проходил, но я стоял твердо. Бог – божье, а кесарю – кесарево. И божье кесарю не отдам. Этой дорого я шел, иду и буду идти до смерти", - подытожил Филарет.

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Напомним: