Филарет говорит, что за Епифанием кто-то стоит
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявляет, что за предстоятелем ПЦУ Епифанием может кто-то стоять.
Об этом он сказал на пресс-конференции 15 мая.
Говоря о нарушениях договоренностей между ним и Епифанием, он заявил, что их суть заключается в том, что он как патриарх должен управлять Украинской церковью на территории Украины, а Епифаний его до этого не допускает и даже ничего не согласовывает с ним.
"Он от этого отказался и руководит сам. Не только патриарха не допускает, а и не согласовывает ничего. Даже на первом синоде поставили вопрос о том, чтобы меня вообще на покой отправить", - сказал Филарет.
На вопрос, почему его не допускают к управлению церковью, патриарх сказал:
"Хотите знать правду? Или просто ответ? Правда заключается в том, что не он управляет, а им управляют", - сказал Филарет.
"И он мне прямо сказал: "Не все от меня зависит". Если ты предстоятель, то почему от тебя не все зависит? Значит, есть какие-то силы, которые выше тебя, и они хотят не то, что ты хочешь, и поэтому ты говоришь: "Не все от меня зависит", - сказал Филарет.
При этом он не ответил, кто именно давит на Епфания, или руководит им.
"Не скажу вам. Он не сказал (о том, кто его ограничивает – ред.). Он сказал: "Не все от меня зависит, но от кого (зависит – ред.) не сказал", - добавил Филарет.
Все это он назвал давлением него и отметил, что подобное было не один раз.
"Такое давление в своей истории, своей жизни за 60 лет священства я не раз проходил, но я стоял твердо. Бог – божье, а кесарю – кесарево. И божье кесарю не отдам. Этой дорого я шел, иду и буду идти до смерти", - подытожил Филарет.
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Напомним:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Епифаний. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
- 5 января 2019 года в Стамбуле был подписан Томос об автокефалии Украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его Епифанию.
- В начале мая Филарет заявлял, что УПЦ КП не ликвидирована, и направил почти всем епископам ПЦУ приглашение на встречу на бланках несуществующего Киевского патриархата. Но на празднование к Филарету приехали только 4 епископа.
- На сайте бывшей УПЦ КП было обнародовано резкое обращение Филарета к Епифанию и приглашение его на празднование памяти священномученика Макария, также на бланке Киевского патриархата.
- В ответ на заявление Филарета в Министерстве культуры заявили, что Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила существование и вошла в состав Православной церкви Украины.
- 12 мая Филарет заявил, что допускает разделение Православной церкви Украины. Он также утверждал, что, как и предстоятель ПЦУ, уполномочен созывать Собор.
- Вместе с тем он уверяет, что не существует оснований, чтобы забрать у Украины томос об автокефалии православной церкви.
- 14 мая Филарет опубликовал обращение "ко всей украинской православной пастве", где заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата продолжает существовать, президент Петр Порошенко нарушил договоренности, а руководство Епифания в новой Православной церкви Украины "угодно Москве".