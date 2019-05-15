Филарет требует власти в Украине – говорит, без этого единства не будет

Патриарх Филарет хочет руководить Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием хочет оставить представления Украинской церкви за рубежом.

Как заявил он на пресс-конференции, именно об этом договаривались с Епифанием, архиереями и президентом Петром Порошенко в прошлом году перед Объединительным собором.

"Была договоренность не только с Епифанием и президентом, но и с архиереями, что после получения томоса я как патриарх буду управлять церковью внутри Украины, а вовне будет представлять эту церковь митрополит Епифаний. Такая была договоренность", – сказал Филарет.

"И для того, чтобы сохранить единство, надо выполнять договоренность", – подчеркнул он.

Филарет уточнил, что договоренности были устными: "Письменно мы не подписывали, потому что я доверял. И президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули".

"Я как патриарх должен управлять украинской церковью на территории Украины, а он от этого отказался и руководит сам. Не только патриарха не допускает, но и не согласовывает. Даже на первом Синоде ставили вопрос, чтобы меня вообще на покой отправить. Об этом я не договаривался", – возмутился также он.

"Если бы я знал то, что происходит, я бы его (Епифания) кандидатуру не выдвигал бы. Я доверял ему, что он будет идти прямой дорогой, а не пойдет кривыми дорогами. Этого я не предполагал, потому что я доверял ему 100%-но. Если бы я за него не боролся на Соборе, он бы предстоятелем не был", – заявил патриарх.

На вопрос, обсуждал ли он проблемы с Епфианием, он ответил: "Владыка Епифаний избегает общения со мной. Я ему давал рекомендации в начале – он сделал противоположное, и теперь не общается со мной за исключением нескольких раз".

"Что касается Порошенко, он обещал одно, а делает другое. Поэтому проблема возникает из-за того, что не соблюдается то, о чем договорились перед Собором 15 декабря", – сказал также патриарх.

Кроме того, Филарет заявил, что устав, принятый 15 декабря 2018 года, был временным – и его нужно обновить.

На вопрос, не считает ли он, что вредит единой церкви, патриарх ответил: "Не считаю. Наоборот, я хочу делать все, чтобы сохранить ту церковь, которую мы построили. Поэтому я противник разделения. Поэтому я делал и буду делать все, чтобы была церковь единой".

"А томос отберут или не отберут – это не от нас зависит", – заявил Филарет.

Патриарха спросили также: "Знала ли Мать-церковь, что вы выбирали Епифания для внешних функций, а для себя брали внутренние функции? Не обманули ли вы таким образом вселенского патриарха?", – он ответил: "Я вселенского патриарха не обманул".

"Я принимаю томос об автокефалии Украинской православной церкви в статусе киевской митрополии. И поэтому обвинять меня, что я не поддерживаю томос, – это неправда", – заявил Филарет.

"Я ясно сказал: "Мы принимаем томос об автокефалии Украинской православной церкви в статусе митрополии. В будущем мы хотим, чтобы статус Украинской церкви был патриархатом. Но для этого мы должны работать на объединение – так, как того хочет вселенский патриарх", – добавил он.

Накануне Филарет обнародовал обращение к пастве, в котором объяснил свою позицию о необходимости сохранить Киевский патриархат, обвинив президента Петра Порошенко и предстоятеля ПЦУ Епиифания в нарушении договоренностей.