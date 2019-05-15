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Комитет Рады принял решение о дате инаугурации Зеленского

Среда, 15 мая 2019, 16:05
Комитет Рады принял решение о дате инаугурации Зеленского

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждой из них.

Такое решение комитет принял на заседании 15 мая.

В общем, проектами предлагалось провести инаугурацию Зеленского с 17 мая и до конца месяца.

Среди нардепов, которые регистрировали проекты постановлений относительно инаугурации, Сергей Мищенко (19 мая), Виктор Балога (19 мая), Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Владимир Куренной (17 мая).

В то же время, нардеп Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая.

Тетерук регистрировал проект постановления вместе с Бориславом Березой.

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Павел Пинзеник назвал все постановления мотивированными.

По его словам, они в рамках закона предлагают провести инаугурацию в 30-дневный срок после публикации официальных результатов выборов.

Пинзеник отметил, что комитет не имеет полномочий призывать или определять дату инаугурации.

Теперь на заседании Верховная Рада будет проголосовать в поддержку того или иного постановления.

По словам Пинзеника, по регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации, как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут.

Первым свой проект постановления зарегистрировал нардеп Мищенко.

Если ни одно из предложенных постановлений не наберет нужного количества голосов, то решение о дате инаугурации может принять спикер ВР Андрей Парубий.

Ранее Парубий заявил, что Рада будет принимать решение относительно даты инаугурации на основе рекомендаций комитета 16 мая после того как рассмотрит закон о Госбюро расследований.

У Зеленского обдумывают вопрос роспуска Верховной Рады до осенних выборов в парламент.

При этом сам Зеленский заявил, что говорить о роспуске ВР еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.

Ранее Парубий намекнул, что по Конституции Зеленский может распустить Раду до 27 мая.

Напомним:

  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • 14 мая Зеленский возмутился из-за того, что комитет по вопросам регламента Верховной Рады перенес заседание, на котором должны были рассматривать вопрос о дате его инаугурации.
  • 10 мая Зеленский обратился к ВР с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • На 19 мая этого года приходится День памяти жертв политических репрессий.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаЗеленскийинаугурацияпрезидент
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