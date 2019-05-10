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Зеленский обратился к Раде: Вы должны остановить политические судороги хромой утки

Пятница, 10 мая 2019, 19:04
Зеленский обратился к Раде: Вы должны остановить политические судороги хромой утки

Новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился к Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.

Соответствующее видеообращение опубликовано в Facebook Команды Зеленского.

Он выразил надежду, что за три недели отдыха нардепы не забыли слова депутатской присяги выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников.

"Пока вы действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначении даты инаугурации", - сказал Зеленский.

"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое: он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам радио и телевидения, назначает судей Верховного суда, среди которых юрист Рошена, судьи Майдана и родственники господина Кивалова", - сказал он.

Также Зеленский напомнил о том, что Порошенко раздает звание генерала и дал звание героя Украины главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.

"Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит: "Я готов подставить плечо", а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали и нормально воспитанный человек ждет трансфера в аэропорт. Но не Порошенко. Он никак не остановится. Он тянет полотенца, тапочки и тянет все подряд со шведского стола", - заявил новоизбранный президент.

"Я вас очень прошу: сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - обратился он к Порошенко.

"Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде. В ближайшие заседание вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этом требую не я. Этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки", - сказал Зеленский.

Он отметил, что страна нуждается в нормальной работе всех учреждений, а народ не должен ждать "пока кто-то напризначается перед длинным отпуском".

"Думайте, пожалуйста, не о депутатской ксиве, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - подытожил Зеленский.

Напомним:

  • Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля.
  • Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
  • Сообщалось, что на инаугурацию президента Владимира Зеленского из США прибудет делегация "высшего уровня представительства".
  • 10 мая депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в Верховной Раде постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 1 июня

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПорошенкоинаугурацияВерховная Рада
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