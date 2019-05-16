Епифаний ответил на обвинения Филарета

Предстоятель поместной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что обвинения в том, что за ним кто-то стоит, а также то, что он пытался отправить на покой почетного патриарха Филарета не соответствуют ложные.

Об этом он рассказал в интервью ВВС News Украина.

Так, на вопрос, что в последнее время в его сторону звучало немало обвинений от Филарета и в частности, что Епифаний не самостоятелен, что им управляют, предстоятель ПЦУ ответил, что речь идет лишь о том, что он не может единолично принимать какие-то решения.

"Я говорил о том, что я как предстоятель самостоятельно, то есть единолично, могу принимать не все решения. Потому что 15 декабря на Объединительном соборе мы заложили другую модель руководства церковью", - сказал митрополит.

"Я единолично как предстоятель не имею права менять устав, не имею права нарушать канонический порядок. Потому что то, что было принято на поместном соборе, должно воплощаться в жизнь", - добавил он.

Епифаний отметил, что существует мнение, что возможно единолично управлять церковью, но в ПЦУ хотят быть открытой, демократической церковью, которая руководствуется синодом, архиерейским собором и поместным собором.

"В своих решениях я учитываю мнение архиереев и духовенства. Требования ко мне - чтобы я единолично изменил то, что было принято 15 декабря на соборе. Однако мы управляем церковью коллегиально, мы отходим от норм, которые существовали в предыдущих структурах. Нельзя единолично принимать решения, тем более, когда это вопреки уставу, томосу, решению собора", - заявил предстоятель ПЦУ.

Относительно обвинений Филарета, что он слишком прислушивается к украинской власти и Константинополю, Епифаний заявил, что не руководствуется указаниями ли, власти ли Константинополя.

"Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела - ни государство, ни другая поместная православная церковь, даже Вселенский патриарх. Но обращаться к нему за советами или объяснениями определенных моментов, касающихся томоса или устава, мы имеем право", - сказал митрополит.

"Но в целом мы руководствуемся внутренне - предстоятель, демократический синод, состав которого в будущем будет меняться путем ротации. Все, как прописано в томосе и уставе, который мы приняли на Объединительном соборе", - добавил он.

При этом Епифаний отметил, что несмотря на нарекания целом не игнорировал мнение почетного патриарха, часто с ним общался и общается, но нужно понять формат общения.

"Нужно понять различие между советами и ультиматумами. Общаясь с почетным патриархом Филаретом я неоднократно ему это подчеркивал - я готов прислушиваться к его советам", - сказал Епифаний, отметив, что не готов выполнять определенные ультиматумы, поскольку является законно избранным на Объединительном соборе предстоятелем.

"Поэтому я прислушался, я общался, но все это время в определенной степени было даже некоторое унижение меня как предстоятеля церкви из-за давления и требования, несовместимые с уставом и томосом", - заявил предстоятель ПЦУ.

Также он прокомментировал обвинения Филарета о том, что якобы пытается отправить его на покой.

"Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель, защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, относительно его статуса. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столицы", - сказал Епифаний, добавив, что настойчиво всех убедил, что за те заслуги, которые Святейший Патриарх совершил до сих пор, он должен остаться управляющим епархией города Киева и иметь уважение от новой церкви.

Митрополит отметил, что до сих пор в течение последних месяцев делал все для того, чтобы в ПЦУ все было мирно и спокойно, в рамках канонов, устава и томоса.

"Я считаю, что сделал все, что зависело от меня, для того, чтобы этой ситуации не было", - сказал Епифаний.

Он пообещал, что и в дальнейшем, несмотря ни на что, будет делать все от него зависящее, ради мира и единства ПЦУ.

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Напомним: