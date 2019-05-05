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Вятрович объяснил, почему не стоит назначать инаугурацию на 19 мая

Воскресенье, 5 мая 2019, 00:43
Вятрович объяснил, почему не стоит назначать инаугурацию на 19 мая

Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович напомнил, что на каждое третье воскресенье мая приходится День памяти жертв политических репрессий, поэтому 19 мая является неудачной датой для инаугурации президента.

Об этом Вятрович написал в facebook.

"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал он.

"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.

Напоминаем:

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Темы: инаугурацияЗеленский
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