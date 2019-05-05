Вятрович объяснил, почему не стоит назначать инаугурацию на 19 мая
Глава Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович напомнил, что на каждое третье воскресенье мая приходится День памяти жертв политических репрессий, поэтому 19 мая является неудачной датой для инаугурации президента.
Об этом Вятрович написал в facebook.
"Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачна - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. То есть это траурный день в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал он.
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - добавил Вятрович.
Напоминаем:
- Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу предложил дату инаугурации 19 мая.
- При этом Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
- По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
- Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
- 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.
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