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Суд арестовал Аллерова, но позволил выйти под залог

Пятница, 17 мая 2019, 12:23
Суд арестовал Аллерова, но позволил выйти под залог

Суд решил на время следствия взять под стражу экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, подозреваемого в махинациях с жильем для ведомства.

Такое решение в пятницу приняла судья Соломенского районного суда Киева Ада Педенко.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в 11 миллионов. Судья остановилась на сумме в 4,8 миллиона.

Срок действия меры пресечения – до 12 июля 2019 года.

Если Аллеров внесет залог, или кто-то сделает это за него, то экс-чиновник должен будет сдать загранпаспорта, сообщать правоохранителям о своих перемещениях и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук после заседания сообщил журналистам, что правоохранители прокомментируют решение после того, как получат его текст.

Напомним:

  • Во время заседания суда прокурор рассказал, что у дочери Аллерова есть российское гражданство и она вместе с женой экс-чиновника большую часть времени проживает в Москве.
  • Накануне суд отпустил из-под стражи гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майборода, также подозреваемого по делу Аллерова, якобы из-за злоупотребления следствия.
  • 14 мая Национальное антикоррупционное бюро задержало Аллерова, Майбороду и частного предпринимателя-оценщика.
  • Их подозревают в незаконном завладении 81 635 448 грн.
  • В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
  • НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.

Соня Лукашова, УП

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