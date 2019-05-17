Суд арестовал Аллерова, но позволил выйти под залог

Суд решил на время следствия взять под стражу экс-командующего Национальной гвардии Юрия Аллерова, подозреваемого в махинациях с жильем для ведомства.

Такое решение в пятницу приняла судья Соломенского районного суда Киева Ада Педенко.

Таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство следствия и прокуратуры, которые просили определить размер залога в 11 миллионов. Судья остановилась на сумме в 4,8 миллиона.

Срок действия меры пресечения – до 12 июля 2019 года.

Если Аллеров внесет залог, или кто-то сделает это за него, то экс-чиновник должен будет сдать загранпаспорта, сообщать правоохранителям о своих перемещениях и не общаться с другими подозреваемыми и свидетелями.

Заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук после заседания сообщил журналистам, что правоохранители прокомментируют решение после того, как получат его текст.

Напомним: