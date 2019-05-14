Тимошенко поставила ультиматум Раде: роспуск или сотрудничество с Зеленским

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Вторник, 14 мая 2019, 11:05

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна  помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому творить изменения в стране, в противном случае нынешний состав парламента не имеет права на жизнь.

Об этом она сказала с трибуны Рады во вторник.

По ее словам, парламент переживает очень знаковые дни, потому что 73% избирателей проголосовали за коренные изменения в стране и надо стать частью этих изменений.

"Перед парламентом стоит большой вопрос: когда будет дата инаугурации. Чем быстрее, тем лучше. И наша команда будет голосовать за все даты", - сказала Тимошенко.

"Но вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на изменениях, которые ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю? Или станет рядом с президентом, которого избрали, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые немедленно нужно провести в стране", - добавила она.

Тимошенко отметила, что если все останется по-старому, то не надо обижаться, что "73% хотят досрочного роспуска парламента".

"Или этот парламент станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь", - заявила политик.

Лидер "Батьківщины" призвала все фракции к консультациям по созданию новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - от действующего президента Петра Порошенко, его окружения и других.

Напомним:

  • Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
  • 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
  • При этом Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
  • По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
  • Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
  • 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.

Яна Миланова, УП

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Темы: Тимошенко Верховная Рада Зеленский


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