Тимошенко поставила ультиматум Раде: роспуск или сотрудничество с Зеленским

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому творить изменения в стране, в противном случае нынешний состав парламента не имеет права на жизнь.

Об этом она сказала с трибуны Рады во вторник.

По ее словам, парламент переживает очень знаковые дни, потому что 73% избирателей проголосовали за коренные изменения в стране и надо стать частью этих изменений.

"Перед парламентом стоит большой вопрос: когда будет дата инаугурации. Чем быстрее, тем лучше. И наша команда будет голосовать за все даты", - сказала Тимошенко.

"Но вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на изменениях, которые ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю? Или станет рядом с президентом, которого избрали, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые немедленно нужно провести в стране", - добавила она.

Тимошенко отметила, что если все останется по-старому, то не надо обижаться, что "73% хотят досрочного роспуска парламента".

"Или этот парламент станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь", - заявила политик.

Лидер "Батькивщины" призвала все фракции к консультациям по созданию новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - от действующего президента Петра Порошенко, его окружения и других.

Напомним: