Тимошенко поставила ультиматум Раде: роспуск или сотрудничество с Зеленским
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что Верховная Рада должна помочь новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому творить изменения в стране, в противном случае нынешний состав парламента не имеет права на жизнь.
Об этом она сказала с трибуны Рады во вторник.
По ее словам, парламент переживает очень знаковые дни, потому что 73% избирателей проголосовали за коренные изменения в стране и надо стать частью этих изменений.
"Перед парламентом стоит большой вопрос: когда будет дата инаугурации. Чем быстрее, тем лучше. И наша команда будет голосовать за все даты", - сказала Тимошенко.
"Но вопрос о другом. Будет ли парламент гирями на изменениях, которые ожидают люди, будут ли ставить лоббистские законы, как это прописано на эту неделю? Или станет рядом с президентом, которого избрали, для того, чтобы сменить правительство на базе новой коалиции и создать план изменений, которые немедленно нужно провести в стране", - добавила она.
Тимошенко отметила, что если все останется по-старому, то не надо обижаться, что "73% хотят досрочного роспуска парламента".
"Или этот парламент станет частью изменений, или он не имеет права на жизнь", - заявила политик.
Лидер "Батькивщины" призвала все фракции к консультациям по созданию новой коалиции, нового правительства и национальной комиссии по расследованию коррупции на высшем должностном уровне - от действующего президента Петра Порошенко, его окружения и других.
Напомним:
- Верховная Рада планирует на этой неделе определить дату инаугурации президента.
- 10 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился в Верховную Раду с требованием принять дату инаугурации 19 мая.
- При этом Зеленский заявил, что говорить о роспуске Верховной Рады еще рано, поскольку полномочий президента он еще не имеет.
- По Конституции президент имеет право распустить Верховную Раду и назначить внеочередные выборы, но не менее чем за полгода до окончания срока полномочий парламента. Очередные выборы Рады назначены на 27 октября.
- Ранее Зеленский заявлял, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте, а о роспуске Верховной Рады будет думать.
- 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что сейчас нет оснований для роспуска парламента, а после 27 мая их и не сможет возникнуть.