Музей Революции Достоинства отреагировал на снос забора: Погром
В Национальном музее Революции Достоинства заявили, что никогда не игнорировали потребностей следствия по расстрелов на Майдане и заявили, что противопоставление сведения Мемориала следствию является "ложным и спекулятивным".
Об этом говорится в заявлении музея, обнародованном по факту событий 18 мая и демонтажа представителями движения "С14" забора вокруг части строительства на аллее Героев Небесной Сотни.
В Нацмузее заявили, что ограда, которую демонтировали представители "С14", "является обязательным элементом на строительной площадке, кроме того она охраняла демонтированную брусчатку от хищений".
"Странно, что аргументы "против" (строительства Мемориала - ред.) появились через более чем год после обнародования результатов конкурса. ... Наша позиция: мы никогда не игнорировали потребности следствия, если нас уведомляли о них. Мы никогда не уходим от общения", - говорится в заявлении.
"Появление музея, сооружения мемориала, наша деятельность по сохранению памяти и популяризации ценностей Майдана - реализация запроса общества на такое учреждение и деятельность. Противопоставление Мемориала следствию ложное и спекулятивное, и кому-то очень выгодно", - отметили в Национальном музее.
Также авторы обращения призвали "борцов за справедливость" внимательно анализировать, не искажена ли очередная "сенсация".
"Каковы бы ни были мотивы каждой из сторон, мы не можем позволить дискредитировать память о Героях Небесной Сотни и образ Майдана. Компромисс, которого мы хотим достичь, является компромиссом не между Музеем и протестующими, а между двумя общественными запросами. Отказ от появления мемориала на аллее или силовой метод 18 мая не может быть этим компромиссным решением", - подчеркнули в Нацмузее Революции Достоинства.
В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил: "Побывал на месте строительства. Что-то не так. Думаю, еще есть время уточнить проект и сохранить место событий максимально таким, каким оно было в дни зимы 2013/14 гг.".
"Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев Небесной сотни означает, что с Мемориалом все в порядке. Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это не правильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героической событий, а у нас ... меняют аутентичную брусчатку и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - заявил Луценко.
Напомним,
- 18 мая в центре Киева представители националистического движения "С14" снесли забор, которым была ограждена часть участка строительства мемориального комплекса Героев Небесной Сотни.
- Как заявил координатор С14 Сергей Мазур, забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни", во время строительства уничтожаются доказательства гибели активистов и невозможно проводить следственные эксперименты.
- Подготовительные работы по строительству Национального мемориала Героев Небесной сотни начались 13 мая.
- Как заявил глава Минкульта Евгений Нищук, работы начали в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни, где ГПУ закончила следственные эксперименты. Эксперименты продолжаются вверху Аллеи, поэтому работники музея Майдана находятся "в постоянном контакте с ГПУ для согласования всех вопросов относительно работ по построению Мемориала".
- По данным Hromadske, на Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни, что ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской во время Революции достоинства.
- Начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, т.к. следственные эксперименты все еще проводятся и должны продолжаться не менее 2 недель.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua