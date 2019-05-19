Музей Революции Достоинства отреагировал на снос забора: Погром

В Национальном музее Революции Достоинства заявили, что никогда не игнорировали потребностей следствия по расстрелов на Майдане и заявили, что противопоставление сведения Мемориала следствию является "ложным и спекулятивным".

Об этом говорится в заявлении музея, обнародованном по факту событий 18 мая и демонтажа представителями движения "С14" забора вокруг части строительства на аллее Героев Небесной Сотни.

В Нацмузее заявили, что ограда, которую демонтировали представители "С14", "является обязательным элементом на строительной площадке, кроме того она охраняла демонтированную брусчатку от хищений".

"Странно, что аргументы "против" (строительства Мемориала - ред.) появились через более чем год после обнародования результатов конкурса. ... Наша позиция: мы никогда не игнорировали потребности следствия, если нас уведомляли о них. Мы никогда не уходим от общения", - говорится в заявлении.

"Появление музея, сооружения мемориала, наша деятельность по сохранению памяти и популяризации ценностей Майдана - реализация запроса общества на такое учреждение и деятельность. Противопоставление Мемориала следствию ложное и спекулятивное, и кому-то очень выгодно", - отметили в Национальном музее.

Также авторы обращения призвали "борцов за справедливость" внимательно анализировать, не искажена ли очередная "сенсация".

"Каковы бы ни были мотивы каждой из сторон, мы не можем позволить дискредитировать память о Героях Небесной Сотни и образ Майдана. Компромисс, которого мы хотим достичь, является компромиссом не между Музеем и протестующими, а между двумя общественными запросами. Отказ от появления мемориала на аллее или силовой метод 18 мая не может быть этим компромиссным решением", - подчеркнули в Нацмузее Революции Достоинства.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил: "Побывал на месте строительства. Что-то не так. Думаю, еще есть время уточнить проект и сохранить место событий максимально таким, каким оно было в дни зимы 2013/14 гг.".

"Считал, что согласование специалистов Минкультуры и семей Героев Небесной сотни означает, что с Мемориалом все в порядке. Сейчас вижу фото уничтожения брусчатки, где лилась кровь, и не могу не сказать: это не правильно. В любой стране стараются максимально сохранить детали мест героической событий, а у нас ... меняют аутентичную брусчатку и деревья на новенькую плитку и заморские клены", - заявил Луценко.

Напомним,