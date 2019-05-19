Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении?
Воскресенье, 19 мая 2019, 18:55
Генпрокурор Юрий Луценко дал понять, что следствие не нашло доказательств совершения преступления экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.
В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".
Напомним:
- 19 мая экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
- В марте 2018 года стал известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена". В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая обвинила его в госизмене.
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 г. недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В ноябре 2014 г. прокуратура в седьмой раз проиграла Портнову в суде, Печерский райсуд Киева удовлетворил очередной иск Портнова к ГПУ и признал незаконным переписку ГПУ с ЕС относительно Портнова. Суд обязал прокуратуру направить в ЕС письмо, которым Евросоюз будет проинформирован "о своих незаконных действиях, и направить данное решение суда в течение 30 дней".
- В 2014 г. Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 г. ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
Украинская правда