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Портнов заявил, что вернулся в Украину

Воскресенье, 19 мая 2019, 12:27
Портнов заявил, что вернулся в Украину

Экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.

Об этом Портнов сообщил в своем Тelegram-канале 19 мая.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - заявил он.

 

Напомним,

  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
  • Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 г. недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
  • В ноябре 2014 г. прокуратура в седьмой раз проиграла Портнову в суде, Печерский райсуд Киева удовлетворил очередной иск Портнова к ГПУ и признал незаконным переписку ГПУ с ЕС относительно Портнова. Суд обязал прокуратуру направить в ЕС письмо, которым Евросоюз будет проинформирован "о своих незаконных действиях, и направить данное решение суда в течение 30 дней".
  • В 2014 г. Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
  • В 2015 г. ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
  • В октябре 2015 стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск. 
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • В марте 2018 года стал известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена". В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая обвинила его в госизмене.
  • Олигарх Игорь Коломойский в интервью "Bihus.info" заявил, что Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
  • Сам Коломойский вернулся в Украину после нескольких лет пребывания за ее пределами накануне инаугурации Зеленского.

Украинская правда

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Темы: ПортновЯнуковичинаугурация
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