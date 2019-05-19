Портнов заявил, что вернулся в Украину

Экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.

Об этом Портнов сообщил в своем Тelegram-канале 19 мая.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - заявил он.

Напомним,