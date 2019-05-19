Портнов заявил, что вернулся в Украину
6287 просмотров
Воскресенье, 19 мая 2019, 12:27
Экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о возвращении в Украину.
Об этом Портнов сообщил в своем Тelegram-канале 19 мая.
"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!", - заявил он.
Напомним,
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 гг., заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 гг. был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
- Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации: суд признал действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 г. недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
- В ноябре 2014 г. прокуратура в седьмой раз проиграла Портнову в суде, Печерский райсуд Киева удовлетворил очередной иск Портнова к ГПУ и признал незаконным переписку ГПУ с ЕС относительно Портнова. Суд обязал прокуратуру направить в ЕС письмо, которым Евросоюз будет проинформирован "о своих незаконных действиях, и направить данное решение суда в течение 30 дней".
- В 2014 г. Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
- В 2015 г. ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
- В октябре 2015 стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- В марте 2018 года стал известно, что в отношении Портнова начато уголовное производство по статье "государственная измена". В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая обвинила его в госизмене.
- Олигарх Игорь Коломойский в интервью "Bihus.info" заявил, что Портнов не имеет отношения к команде новоизбранного президента Владимира Зеленского.
- Сам Коломойский вернулся в Украину после нескольких лет пребывания за ее пределами накануне инаугурации Зеленского.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua