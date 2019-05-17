Как будет проходить инаугурация Зеленского: текст присяги и процедура

В понедельник, 20 мая, в 10 часов утра начнется торжественное заседание Верховной Рады, на котором принесет присягу новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Украинское законодательство подробно описывает эту процедуру.

В частности, действующий сегодня порядок парламент принял еще в 2004 году.

Откроет заседание Рады, как и всегда, ее глава Андрей Парубий, а транслировать событие должно "Суспильне" на собственных и всех других общенациональных телеканалах.

Сначала в зале парламента выполняется государственный гимн, и только после этого спикер сообщает о гостях инаугурации и предоставляет слово главе Центральной избирательной комиссии.

Эту должность сейчас занимает Татьяна Слипачук, и именно она объявит результаты выборов, на которых Зеленский одержал победу.

Следующим выступает глава Конституционного суда, который должен подтвердить, что новый президент выполнил все требования закона, и ничего не мешает ему принять присягу.

Если бы инаугурация состоялась всего на неделю раньше, к присяге Зеленского приводил бы Станислав Шевчук. Однако 14 мая коллеги уволили его якобы из-за существенных дисциплинарных нарушений. Несмотря на слухи, что таким образом может быть сорвана инаугурация, в тот же день суд избрал нового руководителя – Наталью Шапталу.

Именно она должно пригласить Зеленского к трибуне Верховной Рады и вручить ему текст присяги.

Обещание служить украинскому народу новоизбранный президент должен объявлять, положив руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие.

Законодательство дословно определяет, что именно должен впервые сказать Зеленский на новой должности. Эту присягу, подписанную новым президентом, потом отдадут главу Рады:

"Я, Зеленский Владимир Александрович, волей народа избранный Президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

После принесения присяги Зеленский вступает на пост, о чем сообщит руководитель Конституционного суда. Она вручит новому главе государства символы власти: булаву, гербовую печать и знак.

Руководительница Центризбиркома передаст победителю выборов удостоверение президента.

Теперь ему останется провозгласить с трибуны парламента инаугурационную речь и ожидать завершения заседания уже в президентском кресле, рядом с которым расположен флаг, или штандарт, главы государства.

После того, как спикер Верховной Рады закроет заседание и снова прозвучит государственный гимн, экс-шоумен Зеленский выйдет из парламентского зала уже в качестве президента.

Напомним: