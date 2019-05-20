Портнова в Киеве охраняют полицейские с автоматами

Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что после возвращения в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsone.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – сказал Портнов.

По словам юриста, в случае каких-то акций или беспорядков он "не собирается оставаться в стороне", отмечает телеканал.

Напомним: