Портнова в Киеве охраняют полицейские с автоматами
Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что после возвращения в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".
Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsone.
"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – сказал Портнов.
По словам юриста, в случае каких-то акций или беспорядков он "не собирается оставаться в стороне", отмечает телеканал.
Напомним:
- 29 августа 2018 года экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne", а в октябре 2018 года Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne.
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