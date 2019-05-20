Портнова в Киеве охраняют полицейские с автоматами

16238 просмотров
Понедельник, 20 мая 2019, 17:06

Экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов говорит, что после возвращения в Украину чувствует себя в безопасности, поскольку его "охраняют полицейские с автоматами".

Об этом он сказал в интервью телеканалу Newsone.

"Я чувствую себя в безопасности. Я заранее обратился к соответствующим организациям в связи с постоянными угрозами, которые мне поступали. Поэтому я заключил официальный договор с органами полиции, и мою охрану обеспечивают полицейские с автоматическим оружием. Сейчас я спокойно передвигаюсь по Киеву", – сказал Портнов.

По словам юриста, в случае каких-то акций или беспорядков он "не собирается оставаться в стороне", отмечает телеканал.

Напомним:

  • 29 августа 2018 года экс-заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что получил в управление телеканал "NewsOne", а в октябре 2018 года Портнов решил расторгнуть договор об управлении телеканалом NewsOne.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Портнов


powered by lun.ua
Материалы по теме
Луценко о Портнове: У вас есть доказательства о совершенном им преступлении? 19 мая 2019, 18:55
Портнов заявил, что вернулся в Украину 19 мая 2019, 12:27
Портнов подал в суд на МИД, ГПУ и посольство в Канаде: возмутился из-за санкций 9 февраля 2019, 16:59
Все новости
Главные новости
ГРОЙСМАН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ
Гриценко о роспуске Рады: Ждем указа с датой голосования
В партии Вакарчука отреагировали на роспуск Рады
Суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости, залог 20 млн
Все новости
Опыт

Как это – быть офисным папой

история

Интересные факты из жизни Ивана Мазепы

здоровье

6 советов, которые помогут сохранить зрение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів