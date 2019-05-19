Порошенко уволил Турчинова
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Воскресенье, 19 мая 2019, 22:11
Президент Петр Порошенко уволил Александра Турчинова с должности секретаря СНБО.
Соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.
"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.
Напомним:
- Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связывает такое решение с прекращением полномочий действующего президента Петра Порошенко.
Украинская правда
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