Порошенко уволил Турчинова

"Освободить Турчинова Александра Валентиновича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе.

Соответствующий указ от 19 мая опубликован на сайте президента.

Украинская правда

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