ГБР начало расследование относительно Порошенко по заявлению Портнова

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Следователи центрального аппарата ГБР 21 мая по заявлению Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по трем статьям: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или захват государственной власти), ст. 111 (госизмена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК.

"Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато досудебное расследование.

Напомним: