ГБР начало расследование относительно Порошенко по заявлению Портнова
Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщает пресс-служба бюро.
"Следователи центрального аппарата ГБР 21 мая по заявлению Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводится по трем статьям: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или захват государственной власти), ст. 111 (госизмена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК.
"Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начато досудебное расследование.
Напомним:
- 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портновзаявил о возвращении в Украину.
- 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.
- Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
- Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
- Портнов снял обвинения через суд.
- Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.