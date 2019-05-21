ГБР начало расследование относительно Порошенко по заявлению Портнова

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Вторник, 21 мая 2019, 12:49

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"Следователи центрального аппарата ГБР 21 мая по заявлению Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование проводится по трем статьям: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или захват государственной власти), ст. 111 (госизмена) и 426-1 (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий) УК.

"Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начато досудебное расследование.

Напомним:

  • 19 мая экс-заместитель главы Администрации беглого президента Виктора Януковича Андрей Портновзаявил о возвращении в Украину.
  • 20 мая Портнов сообщил, что подал в Государственный бюро расследований заявление с обвинением президента Украины Петра Порошенко в совершении преступления.
  • Относительно Портнова украинские правоохранители расследовали уголовное производство по статье "государственная измена". Генпрокуратура разыскивала Портнова по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов на Майдане в 2014 году.
  • Прокуратура Крыма проверяла причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • Портнов снял обвинения через суд.
  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, заместителем главы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.

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Темы: ГБР Порошенко Портнов


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