САП открыла дело на Порошенко

После встречи руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и бывшего владельца компании "Енергомережі" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.

Об этом 22 мая сообщает пресс-служба САП.

"По результатам личного приема Холодницкого гр. Крючкова о правомерности действий бывшего президента, ряда высших должностных лиц органов государственной власти, народных депутатов ... принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", - отметили в ведомстве.

Также сведения в ЕРДР внесли относительно "руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".

Причиной этого в САП отмечают сведения:

относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" и Фонда государственного имущества;

относительно преступной деятельности должностных лиц ПАО "Центрэнерго" при закупке угля;

относительно факта завладения должностными лицами ЗАО "Нижнеднестровском ГЭС" и ОАО "Укргидроэнерго" по предварительному сговору с другими лицами имуществом и средствами указанных предприятий;

злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО "Черкассыоблэнерго" и ОАО "Азот".

Крючков утверждает, что наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с ФГИУ и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств гособщества.

По его словам, действия относительно "Центрэнерго" координировал сам Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Отмечается, что результатом преступных действий могло стать незаконно отчуждено 6 млрд грн.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).

Крючков также отмечает, что "Центрэнерго" по предварительному сговору с поставщиками угля ООО "Укрвуглетрейдинг", ООО "Шахтарськтранс" закупали уголь на общую сумму около 170 млн грн по завышенной стоимости, используя фиктивные предприятия.

Такие действия предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Кроме того, он утверждает, что незаконная передача имущества ЧАО "Нижнеднестровском ГЭС" в пользу ОАО "Укргидроэнерго" вызвала завладение 1089821303 грн.

"В целом размер ущерба интересам государства и других акционеров указанных хозяйственных обществ превышает 2,2 млрд грн", - указывает заявитель.

В частности, из-за закупки в течение 2010-2015 годов товаров, работ и услуг в ООО "Консорциум", НПО "Укргидроэнергострой", ООО "ШДСУ", ООО "Грин Лайт", ООО "Будмонтажсервис 1", ООО "Укренерджи" и ООО "Кабельтехпостач" по завышенным ценам.

В САП действия указанных должностных лиц предварительно квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Отмечается также, что служащие "Черкассыоблэнерго" и "Азот" заключили соглашение таким образом, что его нельзя практически выполнить.

Согласно судебному решению, с ОАО "Азот" в пользу ОАО "Черкассыоблэнерго" должны взыскать задолженность в 1,276 млрд грн.

"График погашения задолженности составлен таким образом, что в первые 4 года она подлежит погашению только на сумму 4,7 млн грн в месяц, а инфляционные потери подлежат выплате в 2027 году", - пишут в САП.

Действия указанных должностных лиц квалифицировали по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

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Напомним: