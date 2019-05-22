Вакарчук назвал "референдум" о примирении Украины с РФ опасным и безответственным

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ и назвал его проведения "опасным и безответственным".

Об этом Вакарчук написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - отметил Вакарчук.

По его мнению, "это не новая политика, это - старая политика".

Напомним: