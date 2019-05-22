Вакарчук назвал "референдум" о примирении Украины с РФ опасным и безответственным

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Среда, 22 мая 2019, 22:41

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал заявление о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ и назвал его проведения "опасным и безответственным".

Об этом Вакарчук написал в Facebook.

"Выносить вопросы национальной безопасности на референдум во времена, когда противник ведет против нас не только горячую войну, но и информационную - опасно и безответственно. Мы знаем, как заканчивались "референдумы" на Донбассе и в Крыму. Жаль, что новый глава АП этого не понимает. Или понимает?", - отметил Вакарчук.

По его мнению, "это не новая политика, это - старая политика".

Напомним:

  • 21 мая новоназначенный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире "112-Украина" отметил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.
  • "Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом ... может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение: подходят ли те или иные договоренности", – заявил Богдан.
  • Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений.
  • Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал команде шестого президента Украины Владимира Зеленского не искать капитуляции перед российским агрессором.
  • Пятый президент Петр Порошенко посоветовал команде действующего главы государства Владимира Зеленского быстрее развеять слухи о капитуляции перед Россией.

Украинская правда

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Темы: Вакарчук Зеленский референдум Росcия Донбасс


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