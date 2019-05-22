Вакарчук назвав "референдум" про примирення України з РФ небезпечним і безвідповідальним
Середа, 22 травня 2019, 22:41
Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував заяву про можливий референдум голови Адміністрації президента Зеленського Андрія Богдана щодо мирних угод з РФ і назвав його проведення "небезпечним і безвідповідальним".
Про це Вакарчук написав у Facebook.
"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?", - зазначив Вакарчук.
На його думку, "це не нова політика, це - стара політика".
Нагадаємо:
- 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
- "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
- Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.
- Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України, а Москва чекає від Києва конкретних кроків щодо поліпшення відносин.
- Спікер Верховної Ради Андрій Парубій порадив команді шостого президента України Володимира Зеленського не шукати капітуляції перед російським агресором.
- П’ятий президент Петро Порошенко порадив команді діючого глави держави Володимира Зеленського якнайшвидше розвіяти чутки про капітуляцію перед Росією.
Українська правда