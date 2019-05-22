Вакарчук назвав "референдум" про примирення України з РФ небезпечним і безвідповідальним

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук розкритикував заяву про можливий референдум голови Адміністрації президента Зеленського Андрія Богдана щодо мирних угод з РФ і назвав його проведення "небезпечним і безвідповідальним".

Про це Вакарчук написав у Facebook.

"Виносити питання національної безпеки на референдум в часи коли противник веде проти нас не лише гарячу війну, але й інформаційну - небезпечно і безвідповідально. Ми знаємо як закінчувалися "референдуми" на Донбасі та в Криму. Шкода, що новий очільник АП цього не розуміє. Чи розуміє?", - зазначив Вакарчук.

На його думку, "це не нова політика, це - стара політика".

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