Полторак прокомментировал назначение Хомчака главнокомандующим ВСУ

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Четверг, 23 мая 2019, 10:48

Министр обороны Степан Полторак, заявил, что назначенный главнокомандующим Вооруженных сил Руслан Хомчак имеет большой опыт на командных должностях и сможет улучшить качество выполнения боевых задач военными.

Об этом он написал в Facebook, после представления Хомчака руководящему составу Минобороны.

"Руслан Борисович прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода. Он знает обо всех проблемах, знает над чем надо работать, и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения боевых задач будет наращиваться, эффективность - повышаться и Вооруженные Силы будут готовы к выполнению задач, определенных Законом Украины", - рассказал Полторак.

Он также поблагодарил экс-главнокомандующего, генерала армии Виктора Муженко, который вел за собой личный состав с оружием в руках.

Напомним:

  • 21 мая президент Владимир Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака.
  • Руслан Хомчак окончил Московское общеобразовательное военное училище.
  • Принимал участие в войне на Донбассе, в 2014 году вырвался из окружения под Иловайском.
  • В 2016 году Хомчак был начальником штаба сухопутных войск ВСУ.

Украинская правда

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Темы: Полторак Минобороны Вооруженные силы


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