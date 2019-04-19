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Зеленский и Порошенко завершили дебаты каждый на своей волне

Пятница, 19 апреля 2019, 20:17
Зеленский и Порошенко завершили дебаты каждый на своей волне
Михаил Маркив, АП

Кандидат в президенты Владимир Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе, а его оппонент Петр Порошенко – не допустить возвращения олигархата.

Они завершили дебаты, обращаясь к аудитории, а не друг к другу.

Зеленский, отвечая на ранее заданный вопрос Порошенко о его ценностях и видении государства, сказал: "Наши принципы – равенство всех перед законом, снятие неприкосновенности, закон об импичменте".

"О медицинской реформе. Если качественных лекарств нет, доступных цен нет, условий в больницах и денег нет, нормальных зарплат у врачей нет – какая это нафиг реформа? По поводу дорог мне нечего сказать, потому что их нет", – заявил шоумен.

"По поводу войны: мы сделаем все, чтобы ее закончить", – пообещал он.

Зеленский так и не ответил Порошенко, пойдет ли на официальные дебаты на "Суспільне".

Порошенко в свою минуту сказал: "Друзья, они не видят, что сделано за 5 лет. Они пытаются перетянуть это на какие-любые другие направления".

"Мы с вами должны объединиться для того, чтобы вернуть Крым в Украину, чтобы защитить украинский Донбасс, чтобы защитить Украину от популизма и российских фейков", – сказал действующий президент.

"Мы с вами не допустим возвращения олигархата и возвращение беглых в Украину", - заявил Порошенко.

"Мы совместно продолжим наше движение вперед, потому что знаем что и знаем как делать! И наша обновленная команда обязательно победит!", – пообещал он.

В конце Порошенко призвал не нарушать традицию и завершить встречу выполнением Гимна Украины.

На этот раз Зеленский не пел Гиман, как в начале, – он поцеловал жену прямо на сцене и начал коммуницировать с публикой жестами.

А Порошенко с женой и членами его команды таки спел Гимн Украины а капелла.

На вопросы к кандидатам было 36 минут: на каждый ответ было по 4 минуты. На вступительное слово Зеленский и Порошенко имели по 5 минут, на заключительную реплику – по 1 минуте вместо 30 секунд, так как они сэкономили время в течение дебатов.

По данным полиции, по состоянию на 19:00 на НСК "Олимпийский" пришли 22 тысячи человек.

 

Напомним, что началась встреча с сюрприза: Порошенко пошел со своей сцены на сцену Зеленского и встал с ним рядом. Кандидаты пожали друг другу руки, хотя накануне в эфире "1+1" Зеленский отшутился от вопроса, пожмет ли он руку Порошенко.

Яна Миланова, Алена Рощенко, УП

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Темы: дебатывыборы президента 2019ПорошенкоЗеленский
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