Зеленський пояснив свою ідею з референдумом про мир з РФ

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Четвер, 23 травня 2019, 16:39

Президент Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з’ясувати думку суспільства.

Про це він сказав під час зустрічі з громадськими активістами, волонтерами і колишніми військовими, яка відбулася в Адміністрації глави держави, передає прес-служба АП.

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", – зазначив Зеленський.

За його словами, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

 
фото АП

Повідомляється, що учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Нагадаємо:

  • 21 травня новопризначений голова Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі "112-Україна" зазначив, що допускає проведення референдуму щодо мирних угод з Росією.
  • "Кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством… може бути винесене на референдум, щоби не якийсь політик приймав рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення чи підходять ті, чи інші домовленості", - заявив Богдан.
  • Він додав, що команда президента змушена шукати компроміси.
  • Спікер Верховної Ради Андрій Парубій порадив команді шостого президента України Володимира Зеленського не шукати капітуляції перед російським агресором.
  • П’ятий президент Петро Порошенко порадив команді діючого глави держави Володимира Зеленського якнайшвидше розвіяти чутки про капітуляцію перед Росією.
  • У свою чергу прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вважає референдум про відносини з Росією внутрішньою справою України, а Москва чекає від Києва конкретних кроків щодо поліпшення відносин.

Українська правда

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Теми: Зеленський президент референдум Росія


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