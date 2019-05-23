Зеленський пояснив свою ідею з референдумом про мир з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з’ясувати думку суспільства.

Про це він сказав під час зустрічі з громадськими активістами, волонтерами і колишніми військовими, яка відбулася в Адміністрації глави держави, передає прес-служба АП.

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми", – зазначив Зеленський.

За його словами, він прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

Повідомляється, що учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

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