Коломойский прилетел в Украину

В Украину из Израиля прилетел олигарх Игорь Коломойский. Он не был в Украине с июня 2017 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист "Схем" Михаил Ткач.

"В 02:30 из Тель-Авива в аэропорт Днепра прилетел самолет группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT. О пассажирах пока информации нет", - написал он.

Позже журналист добавил, что, по информации источников, этим самолетом прилетел олигарх Игорь Коломойский.

Сам олигарх в комментарии изданию theБабель подтвердил, что вернулся в Украину. На уточняющий вопрос, чем займется в первую очередь, Коломойский ответил, что не знает.

Коломойский подтвердил и корреспонденту "Украинской правды", что он в Украине, но деталей не сообщил.

Напомним: