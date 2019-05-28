Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Ранее Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Украинская правда

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