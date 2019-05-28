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Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Вторник, 28 мая 2019, 16:17
Александр Данилюк

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.

Ранее Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.

До этого в СМИ появлялась информация о том, что Данилюк рассматривается Зеленским в качестве кандидата на пост главы МИД.

До работы на госслужбе, он работал в международной консалтинговой компании "McKinsey & Company" в Лондоне и Москве.

Во времена президентства Виктора Януковича Данилюк был его внештатным советником и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.

После Революции Достоинства Данилюк стал членом команды Петра Порошенко, сначала как представитель президента в правительстве, а затем - как заместитель главы АП.

В 2016 году при формировании правительства Владимира Гройсмана Данилюку поручили должность министра финансов.

Тогда же появилась информация о совместительстве Данилюком государственной службы с бизнесом, когда несколько якобы его компаний в Великобритании получали прибыли, которые не были задекларированы в Украине.

В 2017 году у министра усложнились отношения с Порошенко и Гройсманом, а в июне 2018 года Верховная Рада отправила Данилюка в отставку.

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Напомним:

  • Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
  • Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийАлександр ДанилюкСНБО
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