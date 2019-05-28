Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

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Вторник, 28 мая 2019, 16:17

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.

"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.

Ранее Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.

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Напомним:

  • Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
  • Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Данилюк СНБО


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