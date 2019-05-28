Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ опубликовали на сайте президента.
"Назначить Данилюка Александра Александровича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе №327.
Ранее Данилюк представлял Зеленского на переговорах с Международным валютным фондом.
До этого в СМИ появлялась информация о том, что Данилюк рассматривается Зеленским в качестве кандидата на пост главы МИД.
До работы на госслужбе, он работал в международной консалтинговой компании "McKinsey & Company" в Лондоне и Москве.
Во времена президентства Виктора Януковича Данилюк был его внештатным советником и возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ.
После Революции Достоинства Данилюк стал членом команды Петра Порошенко, сначала как представитель президента в правительстве, а затем - как заместитель главы АП.
В 2016 году при формировании правительства Владимира Гройсмана Данилюку поручили должность министра финансов.
Тогда же появилась информация о совместительстве Данилюком государственной службы с бизнесом, когда несколько якобы его компаний в Великобритании получали прибыли, которые не были задекларированы в Украине.
В 2017 году у министра усложнились отношения с Порошенко и Гройсманом, а в июне 2018 года Верховная Рада отправила Данилюка в отставку.
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Напомним:
- Ранее глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что кандидатуру Александра Данилюка рассматривают на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Александр Турчинов подал заявление об отставке 17 мая. Он связал такое решение с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. Позже Порошенко уволил Турчинова с должности секретаря СНБО.