Парубий требует от комитета Рады решение относительно Избирательного кодекса

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен немедленно собраться, чтобы рассмотреть вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и рекомендовать на рассмотрение нардепов Избирательный кодекс и проект закона о временных следственных комиссиях.

Об этом он сказал во время пленарного заседания в среду.

По его словам, 29 мая в 12:00 члены комитета должны собраться в конференц-зале Рады и "выполнить свою работу" - передать парламентариям на рассмотрение во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу к Избирательному кодексу.

"Это, коллеги, нас шанс. Если комитет снова зайдет в рассмотрение 4500 (поправок - ред) - у нас не будет шанса. Если комитет поддержит наработки рабочей группы и передаст их в парламент - это нам даст очень большой шанс", - сказал Парубий.

Он пригрозил, что опубликует фамилии тех членов комитета, которые прогуляют заседание.

"В 12:00 прошу всех собраться в конференц-зале и выполнить свою работу. Принять решение, которое позволит Верховной Раде перейти к Избирательному кодексу", - добавил спикер.

Парубий пообещал обеспечить членов комитета всеми необходимыми техническими средствами для успешной работы и соответствующего решения.

Напомним: