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Парубий требует от комитета Рады решение относительно Избирательного кодекса

Среда, 29 мая 2019, 11:19

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия должен немедленно собраться, чтобы рассмотреть вопрос отставки премьер-министра Владимира Гройсмана и рекомендовать на рассмотрение нардепов Избирательный кодекс и проект закона о временных следственных комиссиях.

Об этом он сказал во время пленарного заседания в среду.

По его словам, 29 мая в 12:00 члены комитета должны собраться в конференц-зале Рады и "выполнить свою работу" - передать парламентариям на рассмотрение во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу к Избирательному кодексу.

"Это, коллеги, нас шанс. Если комитет снова зайдет в рассмотрение 4500 (поправок - ред) - у нас не будет шанса. Если комитет поддержит наработки рабочей группы и передаст их в парламент - это нам даст очень большой шанс", - сказал Парубий.

Он пригрозил, что опубликует фамилии тех членов комитета, которые прогуляют заседание.

"В 12:00 прошу всех собраться в конференц-зале и выполнить свою работу. Принять решение, которое позволит Верховной Раде перейти к Избирательному кодексу", - добавил спикер.

Парубий пообещал обеспечить членов комитета всеми необходимыми техническими средствами для успешной работы и соответствующего решения.

Напомним:

  • 7 ноября 2017 года народные депутаты проголосовали в первом чтении за проект Избирательного кодекса (№3112-1), который предусматривает голосование по открытым спискам.
  • Этим документом, предлагается применить избирательную систему, которая позволяет персонифицировать голосование ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.
  • 21 мая президент Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • Новоизбранный президент хотел переизбрать Раду по несколько новым правилам - без мажоритарки, однако с закрытыми партийными списками, снизив проходной барьер в парламент с 5% до 3%.
  • В то же время народные депутаты не поддержали законодательные инициативы Зеленского.

Яна Миланова, УП

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Темы: ПарубийВерховная Радавиборы
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