Парубій вимагає від комітету Ради рішення про Виборчий кодекс

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя має негайно зібратися, щоб розглянути питання відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та рекомендувати на розгляд нардепів Виборчий кодекс та проект закону про тимчасові слідчі комісії.

Про це він сказав під час пленарного засідання у середу.

За його словами, 29 травня о 12 годині члени комітету мають зібратися у конференц-залі Ради і "виконати свою роботу" - передати парламентарям на розгляд у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до Виборчого кодексу.

"Це, колеги, нас шанс. Якщо комітет знову зайде в розгляд 4,5 тисяч (правок - ред) - у нас не буде шансу. Якщо комітет підтримає напрацювання робочої групи і передасть їх в парламент - це нам дасть дуже великий шанс", - сказав Парубій.

Він пригрозив, що опублікує прізвища тих, членів комітету, які прогуляють засідання.

"О 12 годині прошу всіх зібратися у конференц-залі і виконати свою роботу. Прийняти рішення, яке дозволить Верховній Раді перейти до Виборчого кодексу", - додав спікер.

Парубій пообіцяв забезпечити членів комітету всіма необхідними технічними засобами для успішної роботи і відповідного рішення.

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