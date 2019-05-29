Парубій вимагає від комітету Ради рішення про Виборчий кодекс
Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламентський комітет з питань правової політики і правосуддя має негайно зібратися, щоб розглянути питання відставки прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та рекомендувати на розгляд нардепів Виборчий кодекс та проект закону про тимчасові слідчі комісії.
Про це він сказав під час пленарного засідання у середу.
За його словами, 29 травня о 12 годині члени комітету мають зібратися у конференц-залі Ради і "виконати свою роботу" - передати парламентарям на розгляд у другому читанні підготовлену робочою групою порівняльну таблицю до Виборчого кодексу.
"Це, колеги, нас шанс. Якщо комітет знову зайде в розгляд 4,5 тисяч (правок - ред) - у нас не буде шансу. Якщо комітет підтримає напрацювання робочої групи і передасть їх в парламент - це нам дасть дуже великий шанс", - сказав Парубій.
Він пригрозив, що опублікує прізвища тих, членів комітету, які прогуляють засідання.
"О 12 годині прошу всіх зібратися у конференц-залі і виконати свою роботу. Прийняти рішення, яке дозволить Верховній Раді перейти до Виборчого кодексу", - додав спікер.
Парубій пообіцяв забезпечити членів комітету всіма необхідними технічними засобами для успішної роботи і відповідного рішення.
Нагадаємо:
- 7 листопада 2017 року народні депутати проголосували у першому читанні за проект Виборчого кодексу (№3112-1), який передбачає голосування за відкритими списками.
- Цим документом, пропонується застосувати виборчу систему, яка дозволяє персоніфікувати голосування ("відкриті" списки кандидатів), з запровадженням регіональних виборчих округів.
- 21 травня президент Володимир Зеленський видав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання.
- Згідно з указом, позачергові вибори до парламенту відбудуться 21 липня 2019 року.
- Новообраний президент хотів переобрати Раду за дещо новими правилами – без мажоритарки, однак із закритими партійними списками, знизивши прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.
- Водночас народні депутати не підтримали законодавчі ініціативи Зеленського.