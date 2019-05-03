Полторак удивлен заявлением Коломойского о "гражданской войне"

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Пятница, 3 мая 2019, 12:47

Министр обороны Степан Полторак удивлен словами олигарха Игоря Коломойского, который назвал российскую агрессию на Донбасс "гражданской войной".

Об этом министр сказал в интервью телеканалу "Прямой".

"Я бы не хотел давать оценку Коломойскому. Тем более он с начала агрессии России против Украины очень много помогал Вооруженным силам. Но я, честно говоря, был удивлен. Потому что я думал, что в Украине нет ни одного человека, который бы так думал" - сказал Полторак.

Министр отметил, что цивилизованный мир понимает, что на Донбассе украинские военные противостоят агрессору.

"Я рассчитывал на то, что украинцы все понимают, кто именно воюет на Донбассе, каким оружием, и кто осуществил агрессию и в Крыму, и в Донецке, и в Луганске. Об этом знают и в большинстве стран мира. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, что Российская Федерация в 2014 году осуществила агрессию против Украины. И сегодня мы защищаемся от агрессора".

Напомним:

  • В интервью "Bihus.info", обнародованном 2 мая, близкий к новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что война на востоке Украины - это "гражданский конфликт".
  • По мнению бизнесмена, в Украине происходит "внутренняя гражданская война, которая имеет горячую фазу на Донбассе и холодную фазу по всей стране".

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Темы: Коломойский Полторак Росcия
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