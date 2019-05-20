ГРОЙСМАН ПОДАЕТ В ОТСТАВКУ

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 20 мая.

"Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время своей инаугурационной речи он сказал о том, что правительство должно сложить свои полномочия. Думаю, вы понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом", - сказал глава Кабинета Министров.

"Но вместе с тем, я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", - заявил Гройсман.

Относительно итогов своей работы, то Гройсман отметил, что ему не стыдно за то, что удалось сделать и насколько адекватной была реакция на все вызовы, которые стояли перед правительством.

"За все три года мы не допустили никакого кризиса, никаких проблем, которые бы несли угрозу для нашей государственности. Хочу также сказать о том, что сегодня Украина в хорошем состоянии, есть валютные резервы более 20 млрд долларов, имеем на едином казначейском счете 57 млрд гривен", - сказал премьер.

Он рассказал о проводимых реформах, повышении минимальной зарплаты, обеспечении финансирования украинской армии и других достижениях.

"После того, как был избран новый президент, я сказал о том, что осознаю те вызовы и возможные угрозы, которые стоят в будущем. Я предложил президенту и парламенту, чтобы мы совместно сформировали новую повестку дня и очень быстро начали принимать решения, чтобы сделать Украину сильной", - сказал глава правительства.

"Президент выбрал другой путь. И я считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед теми будущими угрозами, которые есть в повестке дня", - добавил Гройсман.

Он отметил, что страна является для него в приоритете, поблагодарил всех за совместную работу и выразил убеждение, что в новом парламенте совместно с единомышленниками сформирует профессиональную команду, с которой совместно будет делать изменения в Украине.

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Напомним: