Саакашвили рассказал о своих планах на украинскую политику

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Среда, 29 мая 2019, 22:59

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили после возвращения в Украину сказал, что его не интересуют политические должности.

Об этом он заявил в среду в эфире телеканала "НАШ".

"У меня нет должностных амбиций... Я сейчас буду создавать площадку новых идей", – отметил Саакашвили.

Он заверил, что не собирается баллотироваться в Верховную Раду, и уклонился от ответа на вопрос, будет ли его "площадка" политической партией.

"Я три раза отказывался от предложения Порошенко становиться премьер-министром. Почему? Потому что я не хотел быть свадебным генералом на свадьбе у барыг. В этот раз, я думаю, он (президент Владмир Зеленский – УП) найдет себе молодого, перспективного, симпатичного премьер-министра", – ответил политик на вопрос, хочет ли он возглавить правительство.

В то же время, Саакашвили сказал, что будет помогать команде нового президента.

"Они могут мне позвонить хоть в три часа утра, я посоветую, если они захотят слышать мои советы. Три часа утра, пять часов утра, мой телефон постоянно открыт для их звонков", – добавил бывший глава Грузии.

Саакашвили утверждает, что когда он "бегал по крышам, Украина летела к черту и она могла слететь с крыши", а теперь "появилась надежда".

"Я то, что нужно для продвижения этой надежды, делаю. Для меня должности – точно не первый выбор. Я думаю подбирать новых людей, помочь, натренировать. Если я смогу быть где-то играющим тренером, с удовольствием, пожалуйста", – объяснил политик.

Однако он считает, что Украине нужны "новые звезды" и "новые ориентиры".

Экс-глава Одесской области называет честью быть гражданином Украины.

"Я буду строить вместе с вами Украину... На какую строительную площадку вы меня определите, с удовольствием, буду обычный прораб, буду чернорабочий, но буду строить", – пообещал Саакашвили.

Напомним:

  • Саакашвили выдворили из Украины 12 февраля 2018 года, ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.
  • 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
  • Саакашвили поблагодарил Зеленского за указ о восстановлении его гражданства в Украине.
  • 29 мая Михеил Саакашвили вернулся в Украину.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Саакашвили


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