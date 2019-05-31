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Земля под вами будет гореть – в Раде отреагировали на слова партнера Зеленского

Пятница, 31 мая 2019, 11:19
Земля под вами будет гореть – в Раде отреагировали на слова партнера Зеленского

В Верховной Раде и правительстве отреагировали на слова совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира о необходимости отмены закона о статусе украинского языка.

Об этом нардепы заявили на заседании ВР 31 марта.

"Я хочу сказать от имени Верховной Рады и правительства, украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть. Мы не позволим ни отменить закон о языке, ни квоты, ни декоммунизацию", - отреагировал на слова Шефира спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

По словам Парубия, в стране происходит кризис, связанный с действиями президента Владимира Зеленского.

Также заявление брата советника президента прокомментировал глава радикальной партии Олег Ляшко.

"Очевидно, что у Зеленского на уме, то у его бизнес-партнера Шефира на языке", - сказал Ляшко.

Кроме того, на слова бизнес-партнера Зеленского о том, что закон об украинском языке и квоты - это подавление языка, отреагировали представители Кабинета министров.

В частности, вице-премьер-министры Павел Розенко и Вячеслав Кириленко.

"Для "новых русских" новой власти в Украине. В свое время, один "фунт" для одного президента уже отменял закон об украинском языке и писал новый. Судьба этих проходимцев известна: отгребли и за "поребрик", а украинский язык был, есть и будет... Можем повторить", - написал Розенко, намекая на закон "Колесниченко-Кивалова", которым предоставлялся русскому языку статус второго государственного языка.

"Соавтор избирательной программы президента Б.Шефир выступил за отмену закона о языке, квот и поддержки украинского кино. Думаю, это и есть реальные планы Зеленского в гуманитарной политике. Если так, то это реализация путинской программы борьбы со всем украинским. И путь Януковича", - написал Кириленко.

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Напомним:

  • 30 мая Борис Шефир заявил, что с президентом РФ можно договориться, квоты надо менять, а закон о языке отменить.
  • "Я ожидаю пересмотра квот. 90% - это много. Закон о языке нужно отменить и принять нормальный закон. Это первый шаг для отмены войны", - сказал Шефир.
  • Братья Шефиры - земляки, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского до его избрания в президенты.
  • Сергей Шефир как автор работал с будущим главой государства еще со времен КВН, позже стал соучредителем студии "Квартал 95".
  • Вместе с родным братом Борисом писал сценарии для "кварталовских" проектов и продюсировал их.
  • Шефир - один из ближайших к президенту членов Зе! Команды, один из лидеров избирательного штаба и один из немногих, чью причастность к кампании Зеленского не скрывали от общества.
  • Журналисты Bihus.info, анализируя переписку соратников Зеленского, сделали выводы, что брать Шефиры возглавляли одну из групп влияния - "кварталовских". Сергей, вероятно, решал в штабе финансовые вопросы.
  • Сергея Шефира называли одним из самых вероятных кандидатов на пост главы АП. Он получил должность первого помощника президента.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийВерховная Радазакон о языках
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