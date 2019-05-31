Зеленский уволил еще одного руководителя СБУ
Пятница, 31 мая 2019, 11:31
Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.
Соответствующий указ №341/2019 опубликован на сайте главы государства.
"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе, опубликованном 31 мая.
Напомним
- Пятый президент Петр Порошенко назначил главным следственным СБУ Григория Остафийчука в 2015 году.
- Общественный люстрационный комитет заявил, что Остафийчук, не только подпадает под люстрацию, но и имеет необъяснимые доходы. Активисты требовали уволить его.
- 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.
- Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение Зеленскому рапорты об увольнении.
- Сейчас Грицак находится в отпуске, его обязанности временно исполняет назначенный президентом первый зампредседателя Службы безопасности экс-глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Украинская правда