Зеленский уволил еще одного руководителя СБУ

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Пятница, 31 мая 2019, 11:31

Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.

Соответствующий указ №341/2019 опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе, опубликованном 31 мая.

Напомним

  • Пятый президент Петр Порошенко назначил главным следственным СБУ Григория Остафийчука в 2015 году.
  • Общественный люстрационный комитет заявил, что Остафийчук, не только подпадает под люстрацию, но и имеет необъяснимые доходы. Активисты требовали уволить его.
  • 30 мая президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об освобождении от должностей двух министров и председателя Службы безопасности.
  • Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявил, что 20 мая он, его заместители и члены команды представят на рассмотрение Зеленскому рапорты об увольнении.
  • Сейчас Грицак находится в отпуске, его обязанности временно исполняет назначенный президентом первый зампредседателя Службы безопасности экс-глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.

Украинская правда

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Темы: Зеленский СБУ


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