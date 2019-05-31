Зеленский уволил еще одного руководителя СБУ

"Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе, опубликованном 31 мая.

Украинская правда

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