Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте
На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта Владимира Зеленского об импичменте президента.
Согласно распространенному проекту закона и пояснительной записке, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
"С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить народные депутаты Украины (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи", - говорится в пояснительной записке.
Она будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.
Предлагается, чтобы пленарное заседание парламента, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).
После принятия Радой решения об обвинении президента, парламент будет обращаться в Конституционный и Верховный Суды.
"Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда покажут соблюдения требований Конституции и законов Украины", - отмечается в пояснительной записке.
Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.
Напомним:
- 8 апреля экс-президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
- Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.
- 21 мая руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.
- По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.
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