Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте

Среда, 29 мая 2019, 22:29
Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте
АП

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта Владимира Зеленского об импичменте президента.

Согласно распространенному проекту закона и пояснительной записке, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

"С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить народные депутаты Украины (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи", - говорится в пояснительной записке.

Она будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Предлагается, чтобы пленарное заседание парламента, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).

После принятия Радой решения об обвинении президента, парламент будет обращаться в Конституционный и Верховный Суды.

"Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда покажут соблюдения требований Конституции и законов Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Напомним:

  • 8 апреля экс-президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
  • Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.
  • 21 мая руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.
  • По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийимпичментзаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
"Идем вперед": Зеленский показал видео с командующими
Зеленский забрал в Украину из Турции защитников "Азовстали"
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: