Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта Владимира Зеленского об импичменте президента.

Согласно распространенному проекту закона и пояснительной записке, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.



"С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить народные депутаты Украины (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи", - говорится в пояснительной записке.



Она будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.



Предлагается, чтобы пленарное заседание парламента, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).



После принятия Радой решения об обвинении президента, парламент будет обращаться в Конституционный и Верховный Суды.



"Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда покажут соблюдения требований Конституции и законов Украины", - отмечается в пояснительной записке.



Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

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