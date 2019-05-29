Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте

5585 просмотров
Среда, 29 мая 2019, 22:29
АП

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта Владимира Зеленского об импичменте президента.

Согласно распространенному проекту закона и пояснительной записке, процедура импичмента будет инициироваться большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

"С целью полного, всестороннего и беспристрастного расследования будет образовываться специальная временная следственная комиссия, в состав которой будут входить народные депутаты Украины (с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций и групп), специальный прокурор и специальные следователи", - говорится в пояснительной записке.

Она будет готовить выводы и предложения относительно совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Предлагается, чтобы пленарное заседание парламента, на котором будут рассматриваться указанные выводы и предложения, будет открытым (за исключением случаев, когда выводы и предложения или приложенные к ним материалы будут содержать информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну).

После принятия Радой решения об обвинении президента, парламент будет обращаться в Конституционный и Верховный Суды.

"Решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента будет приниматься только в случае, если выводы Конституционного Суда Украины и Верховного Суда покажут соблюдения требований Конституции и законов Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Соответствующее решение будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Напомним:

  • 8 апреля экс-президент Петр Порошенко заявил, что закон об импичменте нужен, и он готов к обсуждениям для выработки сбалансированного документа.
  • Зеленский в интервью РБК, опубликованном 18 апреля, заявил, что в случае победы на выборах планирует подать закон об импичменте.
  • 21 мая руководитель Администрации президента Андрей Богдан заявил, что проект закона об импичменте президента близок к завершению.
  • По состоянию на 22 апреля в Раде было зарегистрировано около 5 законов об импичменте.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Зеленский импичмент законодательство


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 29 мая: Саакашвили вернулся, а Оля Полякова решила создать партию 29 мая 2019, 21:34
Зеленский назначил руководителя Службы безопасности президента 29 мая 2019, 21:14
Зеленский посетил шахту, где в результате аварии погибли горняки, и созывает СНБО 29 мая 2019, 20:18
Все новости
Главные новости
Появился текст законопроекта Зеленского об импичменте
Зеленский нашел замену руководителю УГО Гелетею
"Слуга народа" набирает кандидатов в депутаты
Саакашвили: Я приехал в Украину не мстить и кого-то наказывать
Все новости
исследование

Трансгендерность – не болезнь

опрос

Каждая вторая украинка не знает, что можно, а чего нельзя делать во время менструации

Опыт

Три истории украинок, которые вышли замуж в Африку, Азию и Латинскую Америку

Поиск по сайту
Архив
Весь архів