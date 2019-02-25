Аласания подает в суд на Наблюдательный совет, который его уволил

Глава "Суспильного" телевидения Зураб Аласания решил подать в суд на Национальную общественную телерадиокомпанию и Наблюдательный совет, который решил его уволить.

Об этом в Facebook написал юрист Андрей Гук.

Отмечается, что Аласания собирается обратиться в Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 25 февраля.

Ответчиками, кроме НОТУ, указано председателя наблюдательного совета НОТУ Татьяну Лебедеву и ее заместителя Светлану Остапу.

Аласания требует признать незаконным и отменить решение о досрочном прекращении трудового договора с ним.

Также он призывает отменить решение совета о назначении и.о. председателя правления ПАО "НОТУ" вместо него Николая Чернотицкого.

Среди других требований Аласании: отменить дату прекращения контракта с ним от 6 мая, положить оплата судебных расходов на ответчика.

В заявлении он просит суд привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, членов Наблюдательного совета Алексея Паныча, Вячеслава Козака, Вадима Миского.

Напомним: