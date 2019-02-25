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Аласания подает в суд на Наблюдательный совет, который его уволил

Понедельник, 25 февраля 2019, 16:39

Глава "Суспильного" телевидения Зураб Аласания решил подать в суд на Национальную общественную телерадиокомпанию и Наблюдательный совет, который решил его уволить.

Об этом в Facebook написал юрист Андрей Гук.

Отмечается, что Аласания собирается обратиться в Шевченковский районный суд Киева в понедельник, 25 февраля.

Ответчиками, кроме НОТУ, указано председателя наблюдательного совета НОТУ Татьяну Лебедеву и ее заместителя Светлану Остапу.

Аласания требует признать незаконным и отменить решение о досрочном прекращении трудового договора с ним.

Также он призывает отменить решение совета о назначении и.о. председателя правления ПАО "НОТУ" вместо него Николая Чернотицкого.

Среди других требований Аласании: отменить дату прекращения контракта с ним от 6 мая, положить оплата судебных расходов на ответчика.

В заявлении он просит суд привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика, членов Наблюдательного совета Алексея Паныча, Вячеслава Козака, Вадима Миского.

Напомним:

  • Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Общественного вещания.
  • Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.
  • Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".
  • Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией.
  • 6 февраля Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании опубликовал протокол заседания, на котором уволили Зураба Аласанию с должности председателя правления.
  • 12 февраля в ходе заседания наблюдательный совет НОТУ решил уволить Аласанию с 6 мая 2019 года.

Украинская правда
Темы: увольнение
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