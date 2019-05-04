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Лидеры фракций большинства проигнорировали встречу с Зеленским

Суббота, 4 мая 2019, 20:34
Лидеры фракций большинства проигнорировали встречу с Зеленским

Главы фракций большинства - "БПП" и "Народный фронт" - не присутствовали на встрече руководителей фракций Верховной Рады с победителем второго тура президентских выборов Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил нардеп из фракции "Народный фронт" Андрей Левус, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, фракцию БПП на встрече представлял вместо Артура Герасимова нардеп Александр Черненко, "Народный фронт" - вместо Максима Бурбака - первый замглавы фракции Андрей Тетерук и нардеп Антон Геращенко.

Также на встрече присутствовали председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, глава фракции "Оппоблок" Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы "Возрождение" Виктор Бондарь. Фракцию "Батькивщина" представлял нардеп Иван Крулько.

Лидер фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко в своем Facebook заявил, что на встречу с Зеленским не пошел, поскольку вопрос инаугурации его "не интересует".

"Главная тема нашей будущей личной беседы - это не дата инаугурации, а три ключевых вопроса: как он восстановит мир в Украине, как он восстановит экономику, как он преодолеет бедность украинцев. Другие вопросы меня не интересуют", - заявил Ляшко.

Напомним, 

  • 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
  • 30 апреля ЦИК объявила окончательные результаты выборов президента: шоумен Владимир Зеленский опередил Петра Порошенко почти на 48,77 процентных пунктов и набрал 73,22%, Порошенко - 24,45%.
  • Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".
  • 4 мая Зеленский встретился с представителями фракций Верховной Рады и нардепами, а также руководством ВР, для обсуждения вопроса даты инаугурации.
  • В избирательном штабе Зеленского заявили, что "готовят сюрпризы" до его инаугурации.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийинаугурацияВерховная Рада
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