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Венесуэла: Гуайдо признал ошибки в планировании свержения Мадуро

Воскресенье, 5 мая 2019, 15:57
Венесуэла: Гуайдо признал ошибки в планировании свержения Мадуро
Juan Guaidó/Twitter

Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро. 

Об этом Гуайдо заявил в интервью The Washington Post

Гуайдо отметил, что оппозиция "просчиталась", рассчитывая на поддержку военных для свержения Мадуро: призыв оппозиции к рядовым и старшим военным чинам покинуть Мадуро не привел к массовым дезертирствам. 

Лидер оппозиции высказал ожидание, что действующий глава Венесуэлы "уйдет в отставку вместе с перебежчиками в армии".

По его словам, оппозиции "все еще нужно больше солдат, и, возможно, нам нужно больше чиновников режима Мадуро, которые захотят поддержать конституцию".

"Я думаю, что причины (провала - ред.) очевидны", - добавил Гуайдо.

При этом он заявил, что примет любую помощь от Вашингтона для проведения  новых выборов в Венесуэле и не откажется от военного участия США для решения венесуэльского конфликта. 

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.
  • 20 апреля Гуайдо анонсировал финальный этап операции по устранению Мадуро от власти на 1 мая.
  • 30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил конец режима президента Мадуро, его поддержали США, полиция применила слезоточивый газ и военную технику против манифестантов.
  • 2 мая Гуайдо заявил, что во время протестов погибли 2 человека.
  • Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за происходящее в Венесуэле лежит также на России и Кубе. 

Украинская правда
Темы: Венесуэла
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