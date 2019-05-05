Венесуэла: Гуайдо признал ошибки в планировании свержения Мадуро

Лидер оппозиции Венесуэлы, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо признал ошибки, допущенные им при попытке начать военное восстание для свержения действующего президента Николаса Мадуро.

Об этом Гуайдо заявил в интервью The Washington Post.

Гуайдо отметил, что оппозиция "просчиталась", рассчитывая на поддержку военных для свержения Мадуро: призыв оппозиции к рядовым и старшим военным чинам покинуть Мадуро не привел к массовым дезертирствам.

Лидер оппозиции высказал ожидание, что действующий глава Венесуэлы "уйдет в отставку вместе с перебежчиками в армии".

По его словам, оппозиции "все еще нужно больше солдат, и, возможно, нам нужно больше чиновников режима Мадуро, которые захотят поддержать конституцию".

"Я думаю, что причины (провала - ред.) очевидны", - добавил Гуайдо.

При этом он заявил, что примет любую помощь от Вашингтона для проведения новых выборов в Венесуэле и не откажется от военного участия США для решения венесуэльского конфликта.

Напомним: