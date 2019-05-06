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Президентские выборы в Северной Македонии: побеждает прозападный кандидат

Понедельник, 6 мая 2019, 02:19

По данным предварительного подсчета голосов, на президентских выборах в Северной Македонии лидирует Стево Пендаровски. Зафиксированной явки достаточно для того, чтобы признать выборы состоявшимися.

Об этом сообщает DW со ссылкой на dpa.

По результатам предварительного подсчета 91 процента голосов, прозападный кандидат от правящих социал-демократов, профессор Пендаровски набирает 52% голосов. Его конкурентка, профессор Гордана Силяновска-Давкова, - 44%.

"Зафиксированная за 30 минут до закрытия избирательных участков активность избирателей составила 44,5 процента. Этого вполне достаточно, чтобы признать второй тур президентских выборов состоявшимся", - говорится в сообщении.

Чтобы результаты голосования были признаны действительными, необходимо, чтобы явка составила не менее 40 процентов. Существовал риск, что выборы могли официально не состояться, потому что в первом туре явка составила лишь 41% избирателей.

Перед этим в правительстве предостерегали, что провал президентских выборов приведет к досрочным выборам парламента.

Напомним:

  • Пендаровски в своей кампании отмечал интеграцию страны в НАТО и ЕС. Силяновска-Давкова выступала против соглашения с Грецией о переименовании страны и во время предвыборных выступлений она заявляла, что сделает все, чтобы его пересмотреть.
  • Президентство является в значительной степени церемониальной должности в Северной Македонии, но глава государства является верховным главнокомандующим вооруженными силами, а также подписывает принятые парламентом законы.
  • Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия страны на Северную Македонию.

Темы: Македониявиборы
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