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Президентські вибори у Північній Македонії: перемагає прозахідний кандидат

Понеділок, 6 травня 2019, 02:19

За даними попереднього підрахунку голосів, на президентських виборах у Північній Македонії лідирує Стево Пендаровскі. Зафіксованої явки достатньо для того, щоб визнати вибори дійсними.

Про це повідомляє DW з посиланням на dpa.

За результати попереднього підрахунку 91 відсотка голосів, прозахідний кандидат від правлячих соціал-демократів, професор Пендаровскі набирає 52% голосів. Його конкурентка, професор Гордана Сіляновска-Давкова, - 44%.

"Зафіксована за 30 хвилин до закриття виборчих дільниць активність виборців становила 44,5 відсотка. Цього цілком досить, щоб визнати другий тур президентських виборів таким, що відбувся", - йдеться у повідомленні.

Щоб результати голосування були визнані чинними, необхідно, щоб явка становила не менше 40 відсотків. Існував ризик, що вибори могли офіційно не відбутися, бо у першому турі явка становила лише 41% виборців.

Перед цим в уряді застерігали, що провал президентських виборів призведе до дострокових виборів парламенту.

Нагадаємо:

  • Пендаровські у своїй кампанії наголошував на інтеграції країни до НАТО та ЄС. Сіляновська-Давкова виступала проти угоди з Грецією щодо перейменування країни і під час передвиборчих виступів вона заявляла, що зробить все, щоб її переглянути.
  • Президентство є в значній мірі церемоніальною посадою в Північній Македонії, але глава держави є верховним головнокомандуючим збройними силами, а також підписує проголосовані парламентські закони.
  • Ці президентські вибори стали першими для країни після зміни назви країни на Північну Македонію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Македоніявибори
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