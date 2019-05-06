Следком России назвал версии катастрофы самолета в Шереметьево

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, среди них и недостаточная квалификация пилотов.

Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она.

В СК РФ также сообщили, что с места ЧП изъяли оба "черных ящика".

Напомним: