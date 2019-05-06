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Следком России назвал версии катастрофы самолета в Шереметьево

Понедельник, 6 мая 2019, 11:13
Следком России назвал версии катастрофы самолета в Шереметьево

Следствие рассматривает несколько версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево, среди них и недостаточная квалификация пилотов.  

Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, сообщает ТАСС.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия", - сказала она. 

В СК РФ также сообщили, что с места ЧП изъяли оба "черных ящика".

Напомним:

  • 5 мая пассажирский самолет SSJ-100, следовавший в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в Москве.
  • Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек, включая одного члена экипажа, выжило 37 человек.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Темы: Росcияавиакатастрофы
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