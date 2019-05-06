В авиакатастрофе в "Шереметьево" пострадала украинка

В авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в российском аэропорту "Шереметьево" пострадала гражданка Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, одной из пострадавших является гражданка Украины. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он.

"Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм", – добавил Кирилич.

Напомним: