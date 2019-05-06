В авиакатастрофе в "Шереметьево" пострадала украинка

В авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в российском аэропорту "Шереметьево" пострадала гражданка Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, одной из пострадавших является гражданка Украины. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он.

"Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм", – добавил Кирилич.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", – написал он в Twitter.

Наші консули перевіряють інформацію щодо 🇺🇦громадянки, яка постраждала внаслідок пожежі на літаку #SSJ100 у Шереметьєво. Співчуття родинам загиблих, побажання швидкого одужання пораненим. Людське життя безцінне, у цивілізованому світі це розуміють. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 травня 2019 р.

Ранее соболезнования тем, кто потерял близких в катастрофе, выразил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним: