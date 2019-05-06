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В авиакатастрофе в "Шереметьево" пострадала украинка

Понедельник, 6 мая 2019, 18:29
В авиакатастрофе в Шереметьево пострадала украинка

В авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в российском аэропорту "Шереметьево" пострадала гражданка Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, одной из пострадавших является гражданка Украины. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он.

"Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм", – добавил Кирилич.

В свою очередь, министр иностранных дел Павел Климкин выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

"Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают", – написал он в Twitter.

Ранее соболезнования тем, кто потерял близких в катастрофе, выразил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним:

  • 5 мая в аэропорту "Шереметьево" в Москве при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, который направлялся в Мурманск. Из 78 человек погиб 41 человек.
  • Компания "Аэрофлот" опубликовала список из 33 выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100.
  • Причина аварии еще не известна. Следствие рассматривает различные версии, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и технического персонала, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Украинская правда
Темы: авиакатастрофыРосcияМИД
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