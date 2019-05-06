В авиакатастрофе в "Шереметьево" пострадала украинка

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Понедельник, 6 мая 2019, 18:29

В авиакатастрофе Sukhoi Superjet 100 в российском аэропорту "Шереметьево" пострадала гражданка Украины.

Об этом "Украинской правде" сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"По предварительной информации, одной из пострадавших является гражданка Украины. Потерпевшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил он.

"Консул принимает меры для уточнения данных потерпевшей и выяснения степени тяжести полученных травм", – добавил Кирилич.

Напомним:

  • 5 мая в аэропорту "Шереметьево" в Москве при аварийной посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, который направлялся в Мурманск. Из 78 человек погиб 41 человек.
  • Компания "Аэрофлот" опубликовала список из 33 выживших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100.
  • По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Украинская правда

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Темы: авиа катастрофы Росcия МИД


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