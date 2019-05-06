Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Зеленского открестились от митинга под Радой

Понедельник, 6 мая 2019, 23:59
У Зеленского открестились от митинга под Радой

Ни команда Владимира Зеленского, ни партия "Слуга народа" не собирает митингов на 14 мая.

Так в штабе новоизбранного президента, который еще не вступил в полномочия, отреагировали на призыв прийти утром 14 мая в Верховную Раду и требовать инаугурации Зеленского.

"Каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и тому подобное. Говорим вам, что команда Зеленского и партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч!", – заявили в команде Зеленского.

Там подчеркнули, что всю настоящую информацию предоставляют в официальных обращениях и на официальных страницах.

"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! А поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом!", – заявили в команде Зеленского.

"А если вы находите похожи новости, мы советуем не обращать на них внимания!", – добавили там.

Напомним:

  • Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
  • Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.

Темы: Зеленскийинаугурациямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Зеленский
Науседа опасался "ухудшения решений НАТО" из-за твита Зеленского
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Фронт, защита АЭС, хороший результат БПЛА: Зеленский собирал Ставку
Последние новости
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
Все новости...
Реклама: