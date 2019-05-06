У Зеленского открестились от митинга под Радой
Ни команда Владимира Зеленского, ни партия "Слуга народа" не собирает митингов на 14 мая.
Так в штабе новоизбранного президента, который еще не вступил в полномочия, отреагировали на призыв прийти утром 14 мая в Верховную Раду и требовать инаугурации Зеленского.
"Каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и тому подобное. Говорим вам, что команда Зеленского и партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч!", – заявили в команде Зеленского.
Там подчеркнули, что всю настоящую информацию предоставляют в официальных обращениях и на официальных страницах.
"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! А поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом!", – заявили в команде Зеленского.
"А если вы находите похожи новости, мы советуем не обращать на них внимания!", – добавили там.
Напомним:
- Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
- Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
- Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
- А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
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