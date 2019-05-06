У Зеленского открестились от митинга под Радой

Ни команда Владимира Зеленского, ни партия "Слуга народа" не собирает митингов на 14 мая.

Так в штабе новоизбранного президента, который еще не вступил в полномочия, отреагировали на призыв прийти утром 14 мая в Верховную Раду и требовать инаугурации Зеленского.

"Каждый день мы встречаем большое количество фейковых новостей, неофициальных аккаунтов и тому подобное. Говорим вам, что команда Зеленского и партия "Слуга народа" не собирает никаких митингов или встреч!", – заявили в команде Зеленского.

Там подчеркнули, что всю настоящую информацию предоставляют в официальных обращениях и на официальных страницах.

"Мы просим не организовывать такие встречи! Ведь они являются незаконными и, повторяем, неофициальными! А поэтому их создание и участие влечет за собой ответственность перед законом!", – заявили в команде Зеленского.

"А если вы находите похожи новости, мы советуем не обращать на них внимания!", – добавили там.

Напомним: