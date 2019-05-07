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Еврокомиссар Ган рассказал Зеленскому, чего ждет от него

Вторник, 7 мая 2019, 14:01

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что избиратели дали Владимиру Зеленскому мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию.

Об этом он написал в Twitter после встречи с новоизбранным президентом Украины в Киеве.

"Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой за пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и "деолигархизацию", – отметил Ган.

 
Хан и Зеленский обсудили ключевые вопросы
Фото пресс-служб еврокомиссара Хана и Зеленского

"Я предложил избранному президенту полную поддержку Евросоюза в отношении всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины!", – сообщил еврокомиссар.

Он отметил, что "Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, поэтому все украинские органы власти – президент, правительство и Верховная Рада – должны действовать максимально ответственно".

 

"Это означает заверить, что в переходный период перед парламентскими выборами срочные реформы не остановятся, а ускорятся для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международного финансирования и энергоснабжения)", – заявил Ган.

"Не будем терять время!", – добавил он.

 

В свою очередь, пресс-служба Зеленского сообщила, что еврокомиссар Ган пригласил новоизбранного президента Украины совершить свой первый визит в Брюссель.

"Наш европейский выбор безальтернативен, и я как гарант Конституции буду защищать путь, который выбрали граждане Украины на выборах", – сказал Зеленский в начале встречи.

"Наш приоритет – не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", – заверил он Гана.

Зеленский также заявил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство.

Он отметил, что начал диалог с парламентом, и указал на необходимость принять новый закон о выборах в Верховную Раду, который обеспечил бы новое качество политики.

 

По данным пресс-службы, Ган предложил помощь в переговорах по газовым отношениям с Россией, в частности в контексте окончания контракта на прокачку российского газа в конце 2019 года.

Стороны также обсудили конфликт на востоке Украины. "Наша цель – прекратить огонь", – сказал Зеленский.

Напомним:

  • Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
  • Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
  • Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
  • А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.

УП, дополнено
Темы: ЗеленскийЕСкоррупцияолигархиреформы
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