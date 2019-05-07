Еврокомиссар Ган рассказал Зеленскому, чего ждет от него
Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что избиратели дали Владимиру Зеленскому мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию.
Об этом он написал в Twitter после встречи с новоизбранным президентом Украины в Киеве.
"Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой за пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и "деолигархизацию", – отметил Ган.
"Я предложил избранному президенту полную поддержку Евросоюза в отношении всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины!", – сообщил еврокомиссар.
Он отметил, что "Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, поэтому все украинские органы власти – президент, правительство и Верховная Рада – должны действовать максимально ответственно".
"Это означает заверить, что в переходный период перед парламентскими выборами срочные реформы не остановятся, а ускорятся для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международного финансирования и энергоснабжения)", – заявил Ган.
"Не будем терять время!", – добавил он.
Напомним:
- Шоумен и актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля. Он набрал 73,22% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко – 24,45%.
- Парламентское издание "Голос Украины" опубликовало результаты выборов 3 мая. Инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после этого.
- Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что дату инаугурации новоизбранного президента парламент назначит на следующей пленарной неделе, с 14 мая.
- А Владимир Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация состоялась уже 19 мая.
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