Еврокомиссар Ган рассказал Зеленскому, чего ждет от него

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан считает, что избиратели дали Владимиру Зеленскому мандат на борьбу с коррупцией и деолигархизацию.

Об этом он написал в Twitter после встречи с новоизбранным президентом Украины в Киеве.

"Сегодня я лично поздравил Владимира Зеленского в Киеве с его впечатляющей победой за пост президента Украины, которая дает ему очень сильный мандат на борьбу с коррупцией и "деолигархизацию", – отметил Ган.

"Я предложил избранному президенту полную поддержку Евросоюза в отношении всех реформ, которые приносят пользу гражданам Украины!", – сообщил еврокомиссар.

Он отметил, что "Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, поэтому все украинские органы власти – президент, правительство и Верховная Рада – должны действовать максимально ответственно".

"Это означает заверить, что в переходный период перед парламентскими выборами срочные реформы не остановятся, а ускорятся для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международного финансирования и энергоснабжения)", – заявил Ган.

"Не будем терять время!", – добавил он.

Напомним: