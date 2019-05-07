Генпрокуратура зовет директора НАБУ на допрос

Генеральная прокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника 10 мая на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по факту возможного превышения им полномочий.



"В пятницу на 10 часов вызывается на допрос в Генпрокуратуру", – сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.



В конце марта Государственное бюро расследований начало следственные действия в рамках уголовного производства о возможном вмешательстве директора НАБУ А.Сытника в выборы президента США.



15 марта в эфире программы "Право на власть" генпрокурор Юрий Луценко сообщил о поступившем заявлении от внефракционного народного депутата Бориса Розенблата, который утверждал о якобы передаче Сытником в США т.н."черной бухгалтерии" Партии регионов для поддержки Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Он добавил, что вскоре ГБР приступит к обработке этого дела.



22 марта в НАБУ заявили, что его детективы не собирали и никому не передавали никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта НАБУ, и опровергли заявление Луценко об их возможном влиянии на выборы президента США, назвав его абсурдной попыткой дискредитировать Бюро.



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявлял, что в 2016 имел разговор с Сытником на на конференции в Панаме: "Он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос "Где ты, а где Хиллари" ответа не было".

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, стала причиной отставки Пола Манафорта из кампании Дональда Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с РФ, которое преследует Трампа в течение последних двух с половиной лет.

По данным The New York Times, в "черной бухгалтерии" фамилия Манафорта упоминается 22 раза. В целом речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, осуществленных в течение 2007-2012 годов.